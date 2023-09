Con el fin de hacer temblar con un intenso junte, la cantante Natti Natasha se unió a su colega Tokischa para lanzar “No Pare Remix”, tema con el que la artista dominicana le sacó provecho a la conmoción que provocó una polémica foto desnuda que se divulgó sin su consentimiento.

La voz detrás de “Sin pijama” decidió hacer caso omiso a las críticas que le hicieron al unirse con su controvertible compatriota para demostrar una vez más el poder de la unión entre mujeres y lo capaces que son de elevar el nivel del género urbano en el mundo con este tema, que ya está disponible en diversas plataformas digitales.

Para la creación de este auténtico remix, Natti contó con la rapera quisqueyana que, a su manera, hizo lo suyo al componer su explícito verso, que refleja su personalidad ardiente.

En esta canción, ambas artistas demostraron que dos personalidades tan diferentes pueden hacer cosas inimaginables: Tokischa, representando a las mujeres del barrio y siendo inspiración para que se sientan orgullosas de ser ellas mismas, mientras que NATTI NATASHA, aboga por las mujeres que pueden ser madres y sexys a la misma vez, sin que eso sea motivo de críticas.

Sin lugar a dudas, “No Pare Remix” es una canción que quiere inspirar a todas las mujeres a ser simplemente ellas, a liberarse y no permitir que nadie las censure ni las invalide. Aunque con palabras fuertes, es una canción perfecta para disfrutar y bailar hasta el amanecer.

Para NATTI NATASHA, trabajar junto a Tokischa fue una experiencia única.

“Me divertí mucho con ella. Es una artista completa, que no le importa la opinión de los demás, solo la de ella. Me encantó que es auténtica y eso lo refleja en la canción. Queremos que las mujeres se empoderen y no se dejen limitar, son dueñas de su destino y son capaces de crear su propio camino. Las mujeres somos poderosas y cuando nos unimos aún más. Esperamos que bailen mucho con esta canción que trae la explosividad de Tokischa y la sensualidad mía”, expresó la artista en declaraciones escritas.

Además, sobre la colaboración Tokischa expresó que “Natti es icónica, la escuchaba cuando era adolescente, y ahora tengo una canción con ella. Es un honor, y me encantó su energía. La canción desde que la escuché me gustó y es un placer que ella la comparta conmigo”.

“No Pare Remix” formará parte del próximo álbum que estará lanzando la esposa del productor, Raphy Pina, en donde incluirá algunos de sus más grandes éxitos y otros temas inéditos.

Con este lanzamiento y los anteriores, la cantante dominicana busca demostrar su versatilidad de interpretación navegando a través de múltiples géneros, y dejando su marca con cada canción que interpreta, desde mostrando un lado vulnerable y emotivo hasta uno de empoderamiento y seguridad.

Anteriormente, la exponente urbana colaboró con un productor de República Dominicana a través de las redes sociales para estrenar la versión bachata de su tema “La Falta Que Me Haces”, tema que logró ocupar el No. 1 en la radio de Puerto Rico por ocho semanas.