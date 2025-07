¡Nació Eloísa!

La creadora de contenido Lele Pons y el intérprete urbano Guaynaa anunciaron en sus respectivas redes sociales la llegada de su pequeña, quien nació ayer.

Ambos compartieron un “post” en el que muestran las manos y pies de la bebé. “Eloísa 💕 July 26, 2025”, lee el mensaje que acompaña la secuencia de fotos. En menos de una hora, la publicación supera los 400 mil “ me gusta”.

La pareja, que se casó en marzo de 2023, reveló la noticia del embarazo en marzo. “We’re PREGNANT!!!!! 🤰🏼❤️🥹 can’t wait to meet you! We love you- Mom & DadBEBE EN CAMINO!! ❤️❤️ contando los días para conocerte, 🙏🏼 te amamos. -Mama y Papa”, compartieron en el mensaje escrito de entonces, que acompañaron con varios visuales de Lele en estado de gestación.

En abril, durante el “gender reveal”, anunciaron que se convertirían en padres de una niña. Durante la fiesta, la venezolana sufrió una caída al resbalar con el líquido rosado que liberó una máquina para anunciar que se trataría de una niña. Luego de ir al hospital, aclaró que no tuvo secuelas físicas por el incidente.