La influencer y cantante Lele Pons y el artista puertorriqueño Guaynaa conmemoraron el primer cumpleaños de su hija con una publicación en redes sociales en la que compartieron fotografías familiares y un mensaje dedicado a la pequeña.

En el carrusel de imágenes, la pareja mostró algunos de los momentos más especiales que han vivido durante el primer año de vida de su hija, desde sus primeros días como padres hasta recientes retratos familiares.

Junto a las fotografías, Lele y Guaynaa expresaron la alegría que ha significado la llegada de la niña a sus vidas. Ambos describieron este primer año como una etapa llena de aprendizaje, amor y recuerdos que aseguran atesorarán para siempre.

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“Feliz primer cumpleaños, Eloísa”, escribieron en la publicación, acompañando el mensaje con palabras de cariño en las que destacaron que su hija se ha convertido en el centro de su familia y en su mayor motivo de felicidad.

La publicación rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y miles de comentarios de seguidores y figuras del entretenimiento, quienes aprovecharon la ocasión para felicitar a la pareja y enviar buenos deseos a la pequeña.

Desde el nacimiento de su hija, Lele Pons y Guaynaa han compartido con moderación algunos momentos de su vida familiar a través de las redes sociales, donde sus seguidores han sido testigos de esta nueva etapa como padres.

El primer cumpleaños de la niña marca un nuevo capítulo para la pareja, que continúa combinando sus proyectos profesionales con la crianza de su hija, una faceta que ambos han descrito como una de las experiencias más importantes de sus vidas.