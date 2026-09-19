( El Universal / GDA )

Lenny Kravitz llegó al universo de Barbie convertido en muñeco de colección.

Mattel presentó oficialmente una figura inspirada en el músico como parte de la línea Barbie Signature Kenbassadors, iniciativa que reconoce a hombres que han dejado huella en la cultura pop y la moda.

El lanzamiento ocurre en el marco de las celebraciones por el 65 aniversario de Ken, personaje que debutó en marzo de 1961. Kravitz se convirtió así en el segundo Kenbassador de la historia de Mattel, después del basquetbolista LeBron James, quien recibió este homenaje en 2025.

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La figura está inspirada en la estética que el cantante mostró durante su reciente gira “Blue Electric Light Tour”, por lo que el muñeco luce un estilo completamente rockero.

Entre los detalles de su vestuario se encuentran una camiseta sin mangas de malla en tono bronce, “jeans” acampanados de corte “boot-cut”, cinturón con tachuelas, botas cafés y gafas de sol.

El muñeco Ken de Lenny Kravitz. ( El Universal / GDA )

Pero uno de los aspectos que más llama la atención son los tatuajes. Mattel reprodujo a escala algunos de los diseños que caracterizan al músico, incluidos los que lleva en brazos, hombros y torso.

Uno de los tatuajes más significativos es el retrato de su madre, Roxie Roker, que aparece en el antebrazo de la figura. La actriz, conocida por su participación en la serie “The Jeffersons”, falleció en 1995.

El muñeco también conserva otros elementos característicos de Lenny Kravitz, como su “piercing” en la nariz y sus rastas, además de incluir una réplica del collar que perteneció a su madre.

La figura tiene además múltiples puntos de articulación, lo que permite colocarla en diferentes posiciones y recrear algunas de las poses del cantante sobre el escenario.

El muñeco Ken de Lenny Kravitz. ( El Universal / GDA )

El propio Lenny Kravitz reconoció que el nivel de detalle de la figura le pareció sorprendente y calificó como algo surrealista haber sido elegido como Kenbassador, pues aseguró que jamás lo habría imaginado cuando era niño.

La figura salió a la venta el 17 de septiembre a través de Mattel Creations y distribuidores autorizados, acompañada de un certificado de autenticidad.

En México, su precio es de aproximadamente 1,400 pesos, mientras que en Estados Unidos tiene un costo de $70 y en Europa de 89.99 euros.