Lil Nas X fue acusado el lunes de cuatro delitos graves después de que la policía dijera que se lanzó contra ellos cuando lo confrontaron por caminar desnudo por una calle de Los Ángeles la semana pasada, anunciaron los fiscales.

El músico, cuyo nombre verdadero es Montero Lamar Hill, se declaró no culpable en una comparecencia ante el tribunal de tres cargos de agresión con lesiones a un oficial de policía y un cargo de resistencia a un oficial ejecutivo, según la oficina del fiscal del distrito.

🚨ALERTE | Lil Nas X transforme L.A. en défilé de mode à 4h du mat' : slip🩲, bottes 👢et cône de signalisation en guise de chapeau ! Hospitalisé pour suspicion d'overdose, il assure toujours le show !. (TMZ)#OldTownRoad #lilnasx pic.twitter.com/waUnghgeBG — Le Fil Express (@LeFilExpress) August 21, 2025

Los cargos fueron mucho más graves que los informes iniciales que indicaban que estaba siendo investigado por un delito menor y, de ser condenado, podrían colectivamente conllevar una sentencia de más de diez años de prisión para el cantante y rapero cuya canción “Old Town Road” fue uno de los sencillos más exitosos de la historia.

La policía dijo que los oficiales encontraron al joven de 26 años caminando desnudo por Ventura Boulevard, una importante arteria en el vecindario de Studio City, poco antes de las 6:00 a.m. del viernes. Dicen que se lanzó contra los oficiales cuando lo confrontaron y fue arrestado. La policía sospechó una posible sobredosis y lo llevó a un hospital donde pasó varias horas antes de ser llevado a la cárcel, donde ha permanecido desde entonces.

Estaba detenido con una fianza de 75,000 dólares, condicionada a asistir a un tratamiento de drogas. No está claro de inmediato si ya la había pagado y había sido liberado. Un mensaje a su abogada, Christy O’Connor, no fue respondido de inmediato.

Pero O’Connor le dijo a un juez que Lil Nas X ha llevado una vida “notable” que ha incluido ganar dos premios Grammy.

“Suponiendo que las acusaciones aquí sean ciertas, esto es una absoluta aberración en la vida de esta persona”, dijo O’Connor en el tribunal, según NBC. “Nada como esto le ha sucedido antes”.

Los cargos fueron reportados por primera vez por TMZ.

Hill tiene programado regresar al tribunal el 15 de septiembre para su próxima audiencia previa al juicio.

El rapero y cantante de Atlanta es conocido “Old Town Road” un tema de 2018 que fusiona country y hip-hop, el cual pasó un récord de 19 semanas en el número uno de la lista Hot 100 de Billboard y le valió sus premios Grammy.

Conocido por sus sonidos y estilo innovadores que rompen géneros, su primer álbum de estudio completo, “Montero” de 2021, alcanzó el número dos en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy por álbum del año.