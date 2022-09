Inspirar es uno de los compromisos constantes del compositor y dramaturgo de ascendencia puertorriqueña Lin-Manuel Miranda. Celebrar sus logros y las oportunidades profesionales que se presentan en su camino no tiene el mismo significado si no lo hace a la par de alentar a otros a seguir trabajando en sus sueños.

Como parte de este compromiso, el artista arribó en la tarde de hoy a Puerto Rico para el relanzamiento de Galería Lin-Manuel Miranda, ubicada en Vega Alta, pueblo de su familia paterna.

”De verdad que lo que siempre le digo a los artistas que están empezando, que lo mejor que puedes hacer es escribir lo que no existe, lo que tú quieres ver pero todavía no lo ves en el mundo. Para mí eso fue In The Heights”, dijo haciendo referencia al galardonado musical que estrenó en 2005. “Esa fue mi manera de crear lo que no existe, de poder crear un granito de arena en este mundo”.

“También, que tengan cuidado con la crítica porque a veces ves algo y te gusta; siempre tenemos cuentos de que ‘vi esta obra y quise hacer musicales cuando la vi’. Pero también puedes ver una película o un musical y no te gusta. En ese momento no debes apagar tu cerebro. Pregúntate por qué no me gusta esta obra, esta película, y de esa manera, entre lo que te gusta y lo que no te gusta, vas a encontrar lo que tú quieres hacer, vas a crear tu propia voz”.

La galería, que presenta un recorrido por la polifacética trayectoria del artista, se estableció en 2019. Dentro de la exhibición se incluyen premios Grammy, Tony y Olivier, además de certificaciones de nominaciones por sus numerosos proyectos, incluyendo la del Oscar este año por mejor canción original por Dos oruguitas, de la película Encanto.

Imágenes de momentos relevantes en su carrera artística, como el de la presentación de la pieza teatral Hamilton en el Centro de Bellas Artes de Santurce en 2019, forman parte de la exposición en la galería administrada por Rosita Arroyo. El relanzamiento incluye una muestra de pinturas y dibujos creados por admiradores del artista.

Una de las salas presenta la exhibición itinerante Cinco años después…, que plasma en imágenes y textos los desarrollos y resultados de iniciativas filantrópicas del actor y de la familia Miranda Concepción, incluyendo los que conciernen al proyecto Renace el Cafetal Puertorriqueño y la creación del Fondo Flamboyán para las Artes.

Para el visitante, es un repaso de su trayectoria. Para Lin-Manuel, es un álbum de recuerdos.

“La cosa nueva en esta galería, que no estaba aquí la última vez que estuve, es que hay pedacitos biográficos que yo no vi, retratos de mis abuelos en ‘esta esquina’ cuando era una joyería. Hay un retrato mío brincando en la piscina que hizo mi abuelo”, confesó con gran ilusión.

“Era el mejor abuelo del mundo”, expresó con orgullo el intérprete, quien durante el encuentro con la prensa estuvo acompañado de su padre, el filántropo Luis A. Miranda.

Precisamente, su visita también tuvo el propósito de celebrar el quinto aniversario de la Placita de Güisin, un espacio creado en tributo al patriarca de la familia y su abuelo, don Luis “Güisin” Miranda. Su presencia alborotó a las decenas de admiradores que lo rodeaban para expresarle su admiración y tomarse fotos junto al artista.

”Me siento súperorgulloso. También, es como un time machine (máquina del tiempo) porque me hace recordar que yo pasaba por esta esquina, específicamente. De tanto tiempo cuando pasaba los veranos aquí, y veo a mi amiga Margot que era la vecina de mis abuelos, aquí en Vega Alta. Ella bajó de su casa para venir a esta fiestecita. Veo a par de niñeras mías cuando yo era chiquito, cada vez que paso por la plaza. Siempre es un homecoming”.

El artista adelantó que se encuentra inmerso en nuevos proyectos.

“Estoy escribiendo para obras teatrales. Eso lo empecé este año. De verdad que yo tenía un montón de películas del año pasado y eso fue también a causa de la pandemia. Pero lo que estoy haciendo va a salir en un par de años”.

El también fundador del grupo musical de comedia de improvisación Freestyle Love Supreme, que este año completó su presentación de Broadway, habló de los nuevos planes con los miembros del proyecto. “Acaba de terminar su gira y ahora vamos para Las Vegas el 10 de noviembre. Va a estar en The Venetian (Resort). Quiero ir varias veces y participar porque no me quiero perder nada de ellos”.

Por lo pronto, celebra con entusiasmo su colaboración con tres temas para el live-action remake de la cinta de The Little Mermaid. “Son tres o cuatro canciones nuevas que escribí para el gran compositor Alan Menken. Eso sale en mayo del año que viene”.

El artista, quien confesó que cuenta con un tatuaje de una taza de café como muestra de su amor por esta bebida, estará mañana en Orocovis como parte de su proyecto Renace el Cafetal Puertorriqueño.