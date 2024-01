Luego de un intento fallido de reconciliación, la actriz Lisa Bonet le pondrá fin a su matrimonio con Jason Momoa tras 18 años de relación.

Bonet, de 56 años, cuyo nombre legal es Lilakoi Moon, presentó el pasado lunes ante el Tribunal del Condado de Los Ángeles los documentos disolver el casamiento con Momoa, de 44 años, destacó The Associated Press. La presentación se produce casi dos años después de que anunciaran su separación.

La petición destacó que “diferencias irreconciliables” fueron el motivo de la separación. Según la demanda, ninguno de los dos debe recibir ayuda económica y ambos han acordado cómo repartir sus bienes. Los documentos dicen que deben tener la custodia compartida de su hija de 16 años y de su hijo de 15 años.

Momoa es más conocido por sus papeles en las películas de “Aquaman” y en “Game of Thrones”. Bonet fue estrella de “The Cosby Show”, su spinoff “A Different World” y las películas “High Fidelity” y “Enemy of the State”.

Ambos se conocieron y empezaron a salir en 2005, pero no se casaron legalmente hasta 2017. Sus documentos de divorcio dan como fecha de separación octubre de 2020, más de un año antes de su anuncio. Pasarán al menos seis meses antes de que un juez declare su divorcio.

Era el primer matrimonio para Momoa y el segundo para Bonet, que antes estuvo casada con el músico Lenny Kravitz y tiene con él otra hija, la actriz Zoë Kravitz.