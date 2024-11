( The Associated Press )

“It’s tiiiiime”.

Llegó el momento que todos estaban esparando. Mariah Carey “se descongeló” para oficialmente dar comienzo a la época navideña con su canción “All I Want for Christmas Is You”.

Desde hace varios años la cantante publica vídeos a través de sus redes sociales en los que despide Halloween y le da la bienvenida a la Navidad y este 2024 no fue la exepción.

En el clip de este año Mariah se metió en el papel de Morticia Adams. En el vídeo, en blanco y negro, se puede apreciar como entra a una mansión abandonada y se cuentra con Gomez Addams y bailan juntos un tango hasta que Morticia le tira un puñal, pero Gomez lo esquiva y sonríe.

Es ahí cuando se abre un “closet” que muestra el vestido de Mamá Noel color rojo. En ese momento los brazos de Gomez se convierten en ramas hasta que se transforma en un muñeco de nieve, mientras se escucha de fondo la canción “All I Want for Christmas Is You”.

Luego se ve a Mariah con el vestido de Mamá Noel dando una trillita en un trineo.

Al final del vídeo se lee “It’s time” una frase célebre de la cantante para dar comienzo a la época navideña.