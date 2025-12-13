Daddy Yankee continúa la pugna contra su exesposa Mireddys González Castellanos y su entonces cuñada, Ayeicha González Castellanos, en el Tribunal Federal tras solicitar fecha para juicio por el caso de presunta eliminación y retención de registros comerciales mientras ambas administraron las empresas El Cartel Records y Los Cangri.

En un nuevo memorando de administración del caso que radicaron el pasado viernes, los abogados de las corporaciones musicales presentaron un calendario conjunto de descubrimiento de prueba propuesto por ambas partes, donde aparece que la fecha del 16 de mayo de 2027 para celebrarse un juicio y llevar a cabo el descubrimiento de pruebas.

No obstante, la parte demandante plantea que el mismo no suscitará “hasta que las partes hayan intercambiado sus divulgaciones iniciales conforme a la Regla 26(a)(1)”, es decir, hasta que tanto el demandante, como las demandadas, presenten de manera automática y temprana sus potenciales testigos, documentos y evidencia, cómputo de daños reclamados e información de seguros.

Según la nueva moción, de 25 paginas, la fecha límite para presentar las mismas sería este lunes, 15 de diciembre.

¿Hay ‘break’ para un acuerdo?

En cuanto a la posibilidad de algun acuerdo, los demandantes sostuvieron en el memorando de administración que someter alguna propuesta de esa índole sería “prematura”, pero aseguran que “siguen dispuestos a explorar una resolución mediante un acuerdo si las circunstancias lo justifican”.

Las codemandadas, según el memorando, sostienen permanecer abiertas a negociar “cualquier propuesta de acuerdo serio y en buena fe”.

“Aunque se han celebrado conversaciones, estas no han tenido éxito. No obstante, las demandadas siguen dispuestas a evaluar cualquier oferta concreta que presenten los demandantes y a entablar un diálogo significativo en el momento oportuno. Las demandadas se reservan todos los derechos, pero afirman su disposición a participar en los esfuerzos de conciliación si los demandantes los inician de nuevo”, lee el recurso legal.