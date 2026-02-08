SAN FRANCISCO (AP) - Mientras Bad Bunny se prepara para encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, Cardi B dice que está orgullosa de verlo subir al escenario más grande del mundo, elogiando su impacto cultural y su voluntad de hablar durante el aumento de los arrestos de inmigración.

“Estoy orgullosa de todo lo que ha estado defendiendo contra ICE y todo eso”, dijo Cardi B a The Associated Press antes de su actuación en la Fanatics Super Bowl Party de Michael Rubin, repleta de estrellas, el sábado, que contó con las actuaciones de SZA, Don Toliver y Travis Scott.

La ganadora del Grammy habló con admiración y unidad sobre Bad Bunny, que participó junto a J Balvin en su éxito “I Like It”. La colaboración ayudó a impulsar la música latina en la corriente dominante mundial.

Bad Bunny se subirá al escenario de la Super Bowl hoy, domingo, una semana después de ganar el premio al álbum del año en los Grammy 2026 por “Debí Tirar Más Fotos”. Es la primera vez que un álbum íntegramente en español se lleva a casa el máximo galardón.

En los Grammy, la superestrella puertorriqueña dijo “ICE out” mientras aceptaba un premio, criticando a la administración del presidente Donald Trump por su dramática expansión de las detenciones de inmigrantes.

“Simplemente se siente como si todo estuviera alineado en este momento”, dijo Cardi B, de ascendencia afrocaribeña con raíces en Trinidad y República Dominicana. “Simplemente muestra cómo los hispanos, los latinos. ... Nosotros de pie. Ellos están de pie. Todos estamos de pie”.

Con el rumor de la Super Bowl girando en torno a “I Like It” y la posibilidad de invitados sorpresa, se le preguntó a Cardi B qué significaría compartir escenario con Bad Bunny en una plataforma tan masiva.

“Sería emocionante”, dijo.

Mientras Bad Bunny se prepara para su momento en el descanso, Cardi B se prepara para el lanzamiento de su esperada gira, que comienza el 11 de febrero en Palm Desert, California. Será su primera gira como cabeza de cartel y su primera gira en seis años.

La gira llega justo después de su segundo álbum, “Am I the Drama”, y cuatro meses después del nacimiento de su primer hijo con el receptor de los New England Patriots Stefon Diggs, su cuarto hijo en total.

Según Cardi B, su preparación se ha centrado en largas jornadas de ensayo que han servido también como entrenamiento físico para coger impulso y confianza de cara a la vida en la carretera.

“Los ensayos son mi entrenamiento”, dice. “Sólo hago mi trabajo”.

Con su reciente proyecto conectando fuertemente con los fans y los planes de trabajar en su nuevo álbum mientras está de gira, Cardi B dijo que el impulso ha agudizado su entusiasmo por volver a los escenarios.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.