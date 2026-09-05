Clint Eastwood, el actor estadounidense recordado por protagonizar la Trilogía del dólar, es un fanático del golf. A sus 96 años sigue muy activo física y mentalmente, lo que le permitió hasta hace poco seguir su trabajo como director de cine.

Es por eso que todos los que lo conocen quedan sorprendidos con su energía, algo que hizo al fallecido cantante de country Toby Keith consultarle qué era lo que lo motivaba a despertarse todos los días y no dejar de luchar por sus sueños. A lo que Eastwood respondió espontáneamente: “Me levanto todas las mañanas y salgo. Y no dejo entrar al viejo”.

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Esta frase quedó marcada en la cabeza del compositor, quien terminó por escribir el sencillo “Don’t Let the Old Man In”, que luego fue utilizado en la película La mula, dirigida por el propio Clint. En el film, el actor interpreta a Earl Stone, un hombre de edad avanzada que atraviesa problemas económicos y familiares hasta que comienza a trabajar como transportista para un cartel de drogas. Pero ¿qué quiso decir la estrella de Hollywood con esta frase?

Con su afirmación, Eastwood no pretendía negar el paso del tiempo ni las limitaciones que pueden aparecer con los años. Su mensaje apuntaba a no permitir que la edad determinara de antemano su manera de vivir, sus capacidades o sus ganas de emprender nuevos desafíos.

“No dejar entrar al viejo” representa, en ese sentido, una actitud frente a la vida, que puede ser mantenerse en movimiento, conservar la curiosidad y evitar que los prejuicios vinculados con la vejez se conviertan en una barrera.

La frase también invita a diferenciar la edad cronológica de la manera en que cada persona se relaciona con ella. El paso de los años es inevitable, pero Clint Eastwood sostiene que la forma de transitarlo puede depender, al menos en parte, de la disposición para no dejar de aprender, trabajar y encontrar nuevos propósitos.

¿Qué dice la canción inspirada en la frase del actor de 96 años?

Una de las razones por las que Clint Eastwood quiso aceptar el sencillo “Don’t Let the Old Man In” en su película fue porque representaba plenamente su pensamiento sobre la vida y lo que buscaba plasmar en el film. “Y supe toda mi vida que algún día terminaría. Levántate y sal afuera. No dejes entrar al viejo”, expresa su estribillo.