El luchador Logan Paul contrajo matrimonio con la modelo Nina Agdal, de 33 años, en una ceremonia llevada a cabo el viernes 15 de agosto en Lago Como, Italia.

La pareja compartió algunos momentos de su boda a través de las redes sociales.

En un momento jocoso de la boda, su hermano Jake Paul le dio puños al bizcocho nupcial como si fuera un ring de boxeo.

Logan, de 30 años, conocido por su trayectoria en YouTube y en la WWE, oficializó su relación con Nina, con quien había confirmado su romance en 2022 tras conocerse en un evento a principios de ese año.

La pareja se comprometió en julio de 2023 durante unas vacaciones en Italia.

En abril de 2024 anunciaron que esperaban a su primera hija, Esmé, quien actualmente tiene 10 meses.

Logan, en su faceta como influencer, estuvo en medio de una fuerte controversia en 2018 por publicar un vídeo en el que se observó lo que parecía ser un cuerpo en un bosque de Japón conocido por sus múltiples suicidios. Luego del incidente, pidió disculpas y se alejó de las redes sociales.

En 2021, en una movida que sorprendió a sus seguidores, Logan reveló que dejaba el estado de California para mudarse a Puerto Rico.

Su fortuna actualmente se estima en $10 millones, según Forbes.