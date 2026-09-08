La actriz Lori Loughlin, conocida por su papel de Becky Katsopolis en la serie Full House, presentó una demanda de divorcio contra el diseñador de moda Mossimo Giannulli, poniendo fin oficialmente a una relación de casi 28 años de matrimonio.

Según documentos judiciales obtenidos por varios medios estadounidenses, Loughlin radicó la solicitud en una corte de Los Ángeles y citó “diferencias irreconciliables” como la razón de la separación. La actriz también indicó que la pareja llevaba separada desde agosto de 2025.

Loughlin, de 62 años, y Giannulli, de 63, se casaron en noviembre de 1997 y tienen dos hijas, Isabella Rose y Olivia Jade. De acuerdo con los documentos reseñados por People y Entertainment Weekly, la pareja firmó un acuerdo prenupcial antes de la boda, el cual fue modificado en 2015.

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La noticia llega casi un año después de que se hiciera pública la separación de la pareja. En octubre de 2025, una representante de la actriz confirmó que ambos vivían por separado y estaban tomando un descanso de su matrimonio, aunque en ese momento no existían procedimientos legales para formalizar la ruptura.

La relación de Loughlin y Giannulli estuvo bajo intenso escrutinio público tras el escándalo de admisiones universitarias conocido como “Varsity Blues”. En 2020, ambos se declararon culpables de participar en un esquema mediante el cual pagaron $500,000 para que sus hijas fueran presentadas falsamente como reclutas deportivas con el fin de facilitar su admisión a la Universidad del Sur de California. Como resultado, Loughlin cumplió una condena de dos meses en prisión federal y Giannulli una de cinco meses.

Diversos medios han señalado que las consecuencias del caso ejercieron presión sobre la relación durante los años posteriores. Fuentes citadas por People indicaron que la actriz continuó reconstruyendo su carrera profesional después del escándalo, mientras que la separación marcó una nueva etapa en su vida personal.

Con la presentación de la demanda, la pareja inicia formalmente el proceso para disolver uno de los matrimonios más conocidos de Hollywood, casi tres décadas después de haber contraído matrimonio.