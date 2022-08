Los brutales testimonios contra Armie Hammer, acusado de canibalismo Exparejas del actor de “Call Me By Your Name” lo señalan por supuesto abuso sexual.

Armie Hammer. ( The Associated Press ) Presentado por PUBLICIDAD El pasado mes de enero de 2021, una cuenta anónima en Instagram publicó varias capturas de pantalla que revelaron mensajes de chat del actor Armie Hammer con una mujer en la misma red social. La conversación que surgió entre 2016 y 2020 contiene mensajes sobre sadomasoquismo (satisfacción sexual por el sufrimiento físico hacia a otra persona o sí mismo) y otros temas sexuales que abarcan el canibalismo e ingesta de sangre. Luego de que se hizo pública esta noticia, las exparejas del famoso -Courtney Vucekovich, Julia Morrison, Paige Lorenze y una mujer llamada Effie Angelova- se pronunciaron con acusaciones de abuso sexual que supuestamente sufrieron por parte de él. PUBLICIDAD Relacionadas Armie Hammer abandona serie sobre “The Godfather” tras polémica sexual Para este mes de agosto de 2022, la plataforma de streaming Discovery Plus compartió el tráiler de ‘House of Hammer’, el cual es una serie documental que cuenta con una colección de capítulos que relata la historia de “los secretos” de la familia Hammer, en la que dos de sus exparejas sentimentales explican cada experiencia que tuvieron con el hombre, incluyendo evidencia como screenshots, conversaciones y fotografías. La producción se estrena el dos de septiembre de este año y está dirigida por los productores Elli Hakami y Julian Hobbs, quienes se apoyaron de Casey Hammer, tía del artista, que colaboró como consultora o guía del relato al ser parte de la familia. “Multipliquen lo que pasa en la serie ‘Succession’ un millón de veces, así era mi familia. Si crees en los tratos con el diablo, los Hammers están en lo más alto del tótem”, afirmó Casey.Durante el avance del documental, Julia Morrison expuso uno de los mensajes de voz que el actor le mandó: “Mi apuesta consistía en aparecer en tu casa y atarte por completo e incapacitarte y luego poder hacer lo que quisiera en cada agujero de tu cuerpo hasta terminar contigo”. “Al principio sentía que todo era perfecto, era maravilloso, pero luego las cosas cambiaron. Él empezó a pasar los límites, hasta que consigue que seas completamente de él”, dijo Courtney Vucekovich en el trailer. En 1919, el tatarabuelo del actor, Julius Hammer, le había realizado un aborto a la esposa de un diplomático ruso que murió días después. El famoso fue acusado por homicidio en primer grado (una muerte premeditada) y condenado a prisión por casi cuatro años. PUBLICIDAD Julian Hammer, el abuelo de Douglas, tuvo dos hijos, entre ellos está Casey, quien reveló una fuerte situación de su pasado en su libro autobiográfico ‘Surviving My Birthright’: “Era un hombre alcohólico y adicto a las metanfetaminas que entraba y salía de las instituciones mentales durante la mayor parte de mi vida”.Finalmente, el padre del estadounidense, Michael Armand Hammer, estuvo involucrado en una demanda por supuestamente vender 63 falsificaciones de obras de arte abstracto, ganando más de 70 millones de dólares hasta el día de hoy. Fuera del espectáculo Luego de los escándalos que se hicieron públicos, Armie Hammer tomó la decisión de estar lejos del mundo del entretenimiento. Estuvo en una clínica de rehabilitación, con el objetivo de tratar su adicción al sexo, las drogas y el alcohol. De acuerdo a la revista especializada ‘Variety’, luego de que el actor salió de ese centro, se encontraba trabajando como vendedor de multipropiedades en el resort Morritt’s en las Islas Caimán, con el objetivo de estar cerca de sus dos hijos -Harper Grace y Ford Douglas Armand-, quienes viven con su exesposa, Elizabeth Chambers. El medio ‘CNN’ intentó hablar con la Fiscalía de Los Ángeles sobre la investigación que tiene ante la denuncia que hizo una de las exparejas en contra del actor. Sin embargo, el departamento de Policía respondió únicamente que no tiene ninguna actualización para dar a conocer cómo va el proceso. Hasta el momento, Douglas ha negado los señalamientos de abusador por medio de su abogado al portal estadounidense ‘Page Six’: “Desde el primer día, el señor Hammer ha mantenido que todas sus interacciones con cualquier pareja sexual que haya tenido han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas”.