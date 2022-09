Las historias que cuentan los famosos sobre cómo fueron rechazados para determinados personajes no solo abundan sino que además son consideradas como parte de la construcción de sus respectivas imágenes como estrellas de Hollywood. De todas maneras, en otras ocasiones sí se producen rechazos brutales por motivos que oscilan entre posturas graves y decisiones arbitrarias que se podrían haber replanteado.

En esta nota, un recorrido por cinco castings que no salieron nada bien para los actores que se presentaron con altas expectativas.

Tom Cruise rechazado por Tim Burton

Tom Cruise ( Francois Mori )

Tom Cruise es ahora una estrella indiscutida, múltiple nominado al Oscar y gran favorito del público que le garantiza que los films que comanda sean siempre verdaderos éxitos, como la reciente Top Gun: Maverick ha demostrado. Sin embargo, a comienzos de los 90, cuando Tim Burton estaba eligiendo al protagonista de El joven manos de tijera, poco importó que los productores le hayan sugerido el nombre del actor que en ese momento estaba en la cresta de la ola gracias a películas como la Top Gun original, El color del dinero, Rain Man y Nacido el 4 de julio. El realizador simplemente no quería a Cruise para el rol que eventualmente fue a manos de Johnny Depp.

De acuerdo a lo trascendido, Burton cedió a las presiones y aceptó tener una sola reunión con Cruise para ver si era el actor adecuado para el rol. Cuando el protagonista de Jerry Maguire le cuestionó el final de su película y le pidió una resolución feliz, el director rechazó la idea de que comande su producción porque además le hacía “demasiadas preguntas sobre su visión creativa”. Posteriormente, se dio a conocer que la mayor molestia de Cruise fue que Burton había decidido concluir su obra “de manera demasiado melancólica” para su gusto.

Regé-Jean Page y un agran polémica

Regé-Jean Page. ( The Associated Press )

Cuando Regé-Jean Page protagonizó la primera temporada de Bridgerton, la popular serie de Netflix, todas las miradas se posaron sobre el actor, a quien consideraron la verdadera revelación de la producción de Shonda Rhimes creada por su estrecho colaborador, Chris Van Dusen. De hecho, el actor recibió una nominación al SAG, el premio del Sindicato de Actores, por su interpretación del Duque de Hastings. Así, el actor británico se convirtió en una estrella de la noche a la mañana y muchos showrunners y directores lo querían para sus proyectos. Antes de Bridgerton, sin embargo, la historia era otra. Page audicionó para la serie de ciencia ficción, Krypton, estrenada en 2018 y que oficiaba de precuela de Superman. Años más tarde, se enteró de por qué no había sido elegido.

El actor se presentó al casting para obtener el papel de Seg-El, abuelo de Clark Kent, pero el papel fue para Cameron Cuffe ¿Los motivos? De acuerdo a múltiples fuentes, Geoff Johns, productor y exjefe creativo de DC, no quería a un actor afroamericano en ese papel. Así lo reveló una investigación de The Hollywood Reporter cuando aludió a los maltratos de Joss Whedon a Ray Fisher. “Johns supervisaba el proyecto y dijo que Superman no podía tener un abuelo negro”, informaron fuentes cercanas al proyecto.

Al leer el informe, Page respaldó los testimonios anónimos con un tuit contundente. “Escuchar sobre estas conversaciones no duele menos ahora que en aquel entonces. Las aclaraciones casi duelen más, la verdad. Sigo haciendo lo mío. Todavía hacemos el trabajo. Seguimos volando”, escribió el actor de El hombre gris sobre el episodio de racismo padecido.

Chris Pine no quedó en The O.C. por su acné

Chris Pine.

¿Quién se atrevería a rechazar a Chris Pine para un proyecto? El carismático actor de Mujer Maravilla, Star Trek y En el bosque recién estaba dando sus primeros pasos en la industria cuando decidió audicionar para una serie juvenil que se convertiría en un verdadero éxito: The O.C. de Josh Schwartz, estrenada en el año 2003. Para ese momento, Pine solo había hecho unas participaciones en otras ficciones televisivas como E.R.: Emergencias y CSI: Miami, y quería dar un gran salto. Por lo tanto, se presentó al casting para obtener el papel de Ryan Atwood y brindó una buena audición, pero hubo algo que disuadió al director de casting Patrick Rush: su acné.

“A Chris le fue muy, muy bien, pero esto es doloroso de decir. En ese momento, tenía muy mala piel, y eso me rompió el corazón porque yo también fui un chico con acné. Pero me acuerdo pensar que lo había hecho bien”, declaró Rush, quien eligió a Ben McKenzie. “No era el Josh que me había imaginado a nivel físico, pero habitó el papel como ninguno, Ryan era un joven perdido con cierto misterio, y Benjamin compartía las mismas cualidades”, señaló.

Mädchen Amick demasiado joven

Mädchen Amick. ( The Associated Press )

Pensar en otra actriz que no sea Lauren Graham para el personaje de Lorelai Gilmore en Gilmore Girls resulta verdaderamente imposible. De todas formas, en el proceso de casting para la serie de Amy Sherman-Palladino estrenada en 2000, la actriz de Twin Peaks fue considerada para un papel que está instalado en la cultura popular. Si bien Mädchen Amick avanzó muchos casilleros en las audiciones (aunque el nombre de Graham siempre estuvo circulando entre los productores), un día recibió el llamado de que no había quedado. La razón que le dieron era que no lucía “demasiado grande como para ser madre”, más allá de que Lorelai fue mamá de Rory (Alexis Bledel) siendo adolescente, a sus 16 años. Amick, quien actualmente interpreta a Alice Smith en la serie Riverdale, tiene 51 años, mientras que Graham tenía cuatro años más en el momento del casting.

Más allá de no haber sido elegida para el rol de Lorelai, Amick permaneció en el radar de Sherman-Palladino, quien la convocó para interpretar a Sherry Tinsdale, la esposa de Christopher Hayden (David Sutcliffe) y madre de su hija Gigi, un personaje menos importante (y menos querible), pero que de todos modos permitió el lucimiento de la actriz en una serie icónica.

Cuando le preguntaron a la showrunner de la ficción sobre Graham, no escatimó en elogios: “Lauren obtuvo el papel porque con Lorelai tenías que ser graciosa, tenías que hablar rápido, tenías que actuar bien, tenías que ser sexy, pero no de un modo que distancie a la audiencia, tenía que ser fuerte pero no con la postura de ‘Odio a los hombres’”, explicó Sherman-Palladino sobre por qué la actriz se quedó con el codiciado rol.

Alicia Silverstone “demasiado linda”

Alicia Silverstone.

Una de las mejores ficciones juveniles de todos los tiempos es, sin dudas, My So-Called Life de Winnie Holzman. Estrenada por la cadena ABC el 25 de agosto de 1994, la serie duró tan solo una temporada, finalizando el 26 de enero de 1995. En la producción, Claire Danes interpretaba a la joven Angela Chase, quien navegaba las inseguridades de la adolescencia mientras no podía superar su enamoramiento de Jordan Catalano (Jared Leto). El enorme talento de Danes ya se notaba desde entonces, y así lo percibió también la industria: Claire ganó el Globo de Oro a la mejor actriz dramática con tan solo 16 años, además de recibir una nominación al Emmy.

De todos modos, la protagonista de Homeland no fue la primera opción del productor Marshall Herskovitz, quien quería a Alicia Silverstone. Al poco tiempo, le comunicó a la actriz que no había sido elegida por ser “demasiado linda”. “Alicia es tan hermosa que eso hubiese afectado su experiencia”, declaró Herskovitz a The New Yorker sobre el porqué del rechazo, pero también se explayó con mejores argumentos en la misma entrevista. “Necesitábamos una actriz que brillara entre la belleza y lo que estaba en formación, y ahí vimos a Claire. En una escena tenía que llorar y su cara se puso roja porque lo entregó todo, una experiencia intensa y emocional, todo el mundo quedó impresionado con ella”.