Algo tenían de “payasos” los dos, pero no fue hasta que comenzaron a explorar las redes sociales que vieron en la comedia una oportunidad para aflorar un talento que apenas conocían sus respectivas familias y amistades.

Armando Ferrera Ortiz es “Tino PR” y Luis Rafael Cotto Ocasio es “Burbu PR” y juntos se hacen llamar “Los Pe-Erre”.

Tino suele compartir vídeos de situaciones comunes en la vida de un joven, como pueden ser las dificultades en las relaciones de pareja, los líos con amigos por alguna novia o lo que puede suceder cuando se va a una oficina médica para algún ajuste en una extremidad.

PUBLICIDAD

“Yo jugaba soccer cuando entro a las redes sociales. Entré y no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo y con el tiempo me fui orientando sobre lo que son las redes sociales hasta ahora”, comenta el joven, de 19 años.

La iniciación en las redes sociales la tuvo comenzando el 2020 y en ese momento buscaba la risa fácil con contenidos más dirigidos a adultos. Con el tiempo ese tono picante fue cambiando por uno más simpático a todas las audiencias, consciente de lo accesible que está a los menores de edad.

“Burbu PR”, el personaje creado por Luis Rafael Cotto Ocasio, no es exactamente una parodia de Angelique Burgos “Burbu”. El nombre más bien responde al parecido en el cabello rubio rizado, pero el contenido de esta caracterización es igualmente tomado de situaciones del diario vivir, mayormente de forma exagerada.

Apareció en las redes en plena pandemia, especialmente en Instagram, pues ya en Facebook había tenido apariciones esporádicas. Sus números subieron de golpe tras hacerle una maldad al intérprete de Kevvo, apareciendo en diversos vídeos de baile haciéndose pasar por una mujer. El vídeo fue compartido en las redes sociales de varios locutores reconocidos, lo que causó que se fuera viral.

“Me subieron en sus plataformas por la maldad que le hice y aproveché ese impulso y seguí haciendo vídeos de comedia. Como primerizo, hacía vídeos informales, pero después fui orientándome hasta que modificamos, y hacemos vídeos de comedia sobre realidades de la vida, pero que no le haga bullying, no promueva el machismo, no ofenda a nadie, que nadie se sienta mal por el vídeo”, indicó “Burbu PR”, quien ha tenido sus encuentros con la Burbu original.

“Los Pe-Erre”, además de continuar ampliando sus audiencias, tienen el deseo común de darle un propósito a su comedia con la creación de una fundación que llamarían “Influenciando una sonrisa”, para así impactar con su buen humor y optimismo a los menores de edad que presenten necesidades económicas.

“Para mí un influencer es una persona que ponga un granito de arena en el corazón de otra persona y haga algo positivo y haga lo mismo que nosotros estamos haciendo, porque el concepto de nosotros es no hacer bullying ni ser feminista ni ser machista, ni acosar a nadie, ni ofender a nadie. Nuestro propósito es ir más allá y que la gente nos vea más como artistas que como influencers”, puntualizó Cotto Ocasio.