Doral. Agradecida de Dios por partida doble aseguró sentirse la periodista puertorriqueña radicada en el estado de Florida, Lourdes del Río, quien el pasado 2022 fue diagnosticada con cáncer del seno y de piel.

Del Río, ex mujer ancla por más de 25 años del noticiero nacional de Univision, celebra estar libre de la enfermedad, así como el éxito de su podcast “En positivo”, que creó hace varios años.

“Me siento muy bien, gracias a Dios. Estoy libre de cáncer, pero obviamente continúo con mis chequeos rutinarios, verificando cada cierto tiempo que todo esté bien”, expuso. “Estoy convencida de que fue una experiencia de vida, algo que me trajo mucha enseñanza, que ya pasó y no volverá”, manifestó la periodista añasqueña a Primera Hora en su residencia en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade.

La veterana comunicadora, que en su momento compartió todo el proceso de su tratamiento contra el cáncer y se dejó ver sin cabello, reveló cuánto tiempo le tomó recuperar el mismo.

“Para que no fuera tan impresionante la pérdida del cabello vinieron unas amigas, entre ellas la actriz Karla Monroig, y me afeitaron la cabeza. Fue una bendición de Dios, porque en dos años eché mi cabellera normal. Al principio el cabello salió medio extraño, un poco riso, pero después que se fue el efecto de la quimioterapia se me arregló”, reveló.

En el 2020, año de la pandemia, Del Río se lanzó a la aventura de crear su podcast de entrevistas “En positivo”, que ya cuenta con miles de seguidores y ha sido galardonado por los prestigiosos Premios Latin Podcast como Mejor Podcast Categoría Estados Unidos, Mejor Podcast Mejoramiento Personal, Premio Popularidad y el Podcast del Año.

“Otra bendición de Dios. Estoy muy agradecida porque es todo un éxito. Siento que de verdad ha sido lo típico de la cosecha: lo que sembré por tantos años como comunicadora la gente lo ha recibido. Me encanta lo que hago, porque estoy muy conectada con el público, con esa parte bonita de la gente”, manifesto.

“No es un programa de chisme, ni noticia dura como lo que he hecho toda mi vida. Este podcast es una forma de ver la vida y vivir de manera relajante; te puedes sentar, tomar café o un refresco, para verlo o escucharlo. Te aseguro que lo vas a disfrutar y pasarás un rato agradable”, añadió.

Lourdes del Río ha entrevistado a un sinnúmero de reconocidas figuras del mundo artístico y la televisión. “Mi primer episodio fue con Emilio Estefan, que me sirvió de padrino. De ahí en adelante he tenido de invitados a María Polo y Gilbertito Santa Rosa, entre otras personalidades. He presentado siete temporadas y ya estoy trabajando la número ocho”, sostuvo la reportera, al tiempo que dio a conocer como accesar a su podcast.

“Los episodios se pueden ver en YouTube y las plataformas de audio. Al escribir lourdesdelrio.com tienes la posibilidad de suscribirte y recibir de manera gratuita toda la información que ofrecemos, incluyendo todos los episodios en audio o video”, concluyó.