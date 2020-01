CIUDAD DE MÉXICO. Lucía Méndez festejó su cumpleaños pero entre sus deseos no está tener una pareja porque terminó una relación recientemente, mucho menos busca que sea alguien millonario porque asegura que esos “ni te pelan”.

“Esas personas tienen la rienda suelta, no te pelan, además es bueno sentirse bien y sola, si llega alguien a mi vida es porque Dios lo puso”, dijo en medio de la celebración sin revelar su edad.

Debido a esa relación fallida la intérprete de Corazón de piedra ahora lanzará una canción llamada Me sobran ganas, producida por Ana Gabriel. “Este nuevo proyecto es con mariachi, porque ella me dijo que si andaba dolida de amor, es cuando me sale mejor”.

PUBLICIDAD

Lucía Méndez reestrena también la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar en Tlnovelas; ella recuerda que por esa producción televisiva fue señalada de tener nexos con los narcosatánicos, una agrupación que aterrorizó a la sociedad mexicana en los años ochenta por sus prácticas sangrientas.

“La telenovela de Diana Salazar nunca tuvo nexos con los narcosatánicos, se aclaró ese problema en su momento, Diana en la novela es buena, es una heroína, tuvo tanto éxito y por eso inventaron tantos chismes, creo que es una de las novelas que dejó huella en el género, se volvió importante”.

Respeto al fallecimiento de distintas personas del medio de los espectáculos en el comienzo de 2020 (el más reciente, el del basquetbolista Kobe Bryant), Méndez señaló: “La vida es muy frágil y hay que vivirla aquí y ahora. No sabemos lo que va a pasar”.