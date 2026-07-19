El sueño que acarició toda su vida la filinista Lucy Fabery se convirtió en realidad el jueves pasado con la develación del letrero que nombra en su honor el tramo de la carretera PR-924 que une a Humacao con Naguabo.

“Le doy gracias a Dios por guiarme durante los diez años que estuve contra viento y marea enfocado en hacer realidad el anhelo de Lucy Fabery de que una calle de su natal Humacao llevara su nombre y hoy se materializó”, expresó con emoción Luis Ernesto Berríos, amigo de Fabery y propulsor del proyecto, antes de agradecer a la alcaldesa por acoger el proyecto.

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“Agradezo a la Primera Ejectiva de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, por concluir la obra que comenzó su padre, el exalcalde Marcelo Trujillo Panisse y que por su repentina muerte no pudo continuar”, agregó Berríos.

En su mensaje a la concurrida audiencia, la Alcaldesa destacó que este reconocimiento representa un acto de justicia histórica para una mujer que dedicó su vida a exaltar la cultura puertorriqueña.

“Hoy Humacao le devuelve a Lucy Fabery una pequeña parte de todo lo que ella le regaló a nuestro pueblo y a Puerto Rico. Su voz seguirá resonando en nuestra memoria y desde hoy también quedará grabada para siempre en una carretera que llevará su nombre y recordará a las futuras generaciones que desde nuestra Capital del Este también nacen artistas que conquistan el mundo”, sostuvo.

La funcionaria también reconoció el ardúo trabajo de Luis Ernesto Berríos como proplusor del proyecto y le entregó un dibujo conmemorativo hecho por el artista humacaeño Morant.

Luego de los actos procolares, la maestra de ceremonia Lourdes Morán anunció el inicio del tributo musical por parte de un grupo de amigos cantantes de Lucy Fabery, quienes acompañados por el pianista Junito Laredo interpretaron sus grandes éxitos.

Choco Orta abrió el show con los temas “Qué sabes tú”, de la autoría de Myrta Silva, seguido por “Inevitablemente”.

“Es un honor para mí rendir tributo con mis canciones a Lucy Fabery, a quien le debemos tanto las mujeres negras, con el pelo ensortijado y nariz chata, como yo, porque fue ella quien nos abrió puertas en la música”, subrayó la veterana salsera.

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El actor y cantante mexicano radicado en Puerto Rico, Fernando Allende, continuó el espectáculo con la magistral ejecución de “Cómo fue”, del compositor cubano Ernesto Duarte Brito. Mientras, la vedete y cantante Gladys Núñez recreó con el tema “Eres sensacional” toda la sensualidad con la que Lucy Fabery interpretaba sus canciones.

Núñez hizo sonrojar al pianista al envolverlo entre las plumas de la boa que utlizó en honor a Fabery. Su gesto coqueto fue celebrado por el público presente.

La chispa y el talento de Zeny y Zory Beveraggi se hizo sentir en sus coordinadas voces de contralto. Ofrecieron a la audiencia “Tú y mi canción”, de la pluma de Puchi Balseiro, y “Simplemente una ilusión”, de Héctor Urdaneta.

Una sorpresa que la concurrencia agradeció y aplaudió fue la participación de la reconocida actriz Ivonne Coll, que no solo cantó sino que contó varias anédoctas jocosas vividas junto a la llamada “Muñeca de Chocolate”, a quien, reveló, solía decirle, “Tu eres la muñeca negra y yo la muñeca blanca”.

El cierre del evento musical estuvo a cargo de la talentosa vocalista Jacky Capó con los temas “Juguete”, de la autoría de su padre Bobby Capó, y “Tengo que acostumbrarme”, de Myrta Silva. Para ésta solicitó la presencia de sus colegas Zeny y Zory, Gladys Núñez y Fernando Allende. El junte arrancó sonoros aplausos del público, que los ovacionó.

En la actividad estuvieron presentes familiares de Lucy Fabery: su hermana de crianza Heyda Maldonado Ayala, su sobrina Aida Ayala Velázquez y su primo Franci Bermúdez Vázquez, quienes agradecieron a la Alcaldesa de Humacao por honrar la memoria de la desaparecida cantante. También presenció el evento la actriz Idalia Pérez Garay, su hermana Flora y el actor Josean Ortiz y el presidente del Salón de la Fama de la Música, José Nieves.