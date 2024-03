El artista internacional Luis Fonsi, continúa expandiendo su creatividad y talento, esta vez, con la publicación de su primer libro para niños titulado “Amigos ExtraordiRANArios” (“UnFROGettableFriends”), coescrito con el ex ejecutivo de Disney y Mattel y autor de best-sellers Barry Waldo.

“Amigos ExtraordiRANArios”, disponible ya en las tiendas donde se venden libros en línea, transporta a los niños y jóvenes lectores a un valioso viaje a través del mundo mágico de Blu, un adorable oso con pajarita y una inclinación por tropezar y tropezar, especialmente cuando baila frente a los demás.

Todo cambia cuando se encuentra con un coquí musical (nombre de varias especies de pequeñas ranas nativas de Puerto Rico) quien lo introduce al cautivador ritmo de El Yunque, el único bosque tropical lluvioso de los Estados Unidos, ubicado en la isla natal de Fonsi.

Fonsi, quien siempre ha sido un apasionado de la educación de los niños y sus raíces, vio este libro como una oportunidad para combinar sus pasiones.

“Gracias a la música, he tenido la bendición de viajar por todo el mundo la mayor parte de mi vida. Mi amor y aprecio por aprender sobre otras culturas me han inspirado a seguir cultivando mi creatividad de diferentes maneras. Disfruto compartir con mis hijos sobre mis raíces y aventuras, lo que me animó a escribir mi primer libro infantil. Es una hermosa manera de seguir enseñándole a mis hijos y a un público más amplio sobre nuestra cultura, la importancia de la amistad, la confianza en uno mismo y la belleza de la naturaleza”.

“Amigos ExtraordiRANArios” (“UnFROGettable Friends”) ya disponible justo a tiempo para la temporada de regalos de Pascua, se puede conseguir en inglés y español en formato de tapa dura y rústica. Esta es la primera entrega de viajes de la cautivadora serie Bear in a Bow Tie.