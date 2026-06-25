Luis Miguel recibió el alta médica tras ser sometido a una delicada operación de corazón por un equipo médico encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster, según reveló la revista Semana.

Tras dar a conocer que el artista permanecía ingresado en el hospital Monte Sinaí de Nueva York para ser sometido a una intervención quirúrgica, el medio anunció este lunes que el cantante salió del centro de salud y emprendió un viaje hacia México para continuar con su recuperación.

La diseñadora española Paloma Cuevas, quien ha estado viajando entre España y Nueva York durante las últimas semanas, también acompañará a su novio a su casa en territorio mexicano.

Hace un mes, la reportera de Univision Gelena Solano aseguró que Luis Miguel se encontraba hospitalizado en la Gran Manzana.

De acuerdo con Semana, la hija del astro, Michelle Salas, expresó a sus amistades cierta inquietud por este ingreso hospitalario de su padre.

Informalia detalló que Luis Miguel no pudo ser ingresado en la suite que el Mount Sinai tiene a disposición de personalidades porque “se encontraba ocupada por la hija de un multimillonario norteamericano”.