La periodista Luisa Sotero Franceschini acudió a sus redes sociales para celebrar su más reciente logro profesional: juramentar como abogada.

La telerreportera de “Telenoticias” compartió imágenes de la ocasión que vivió ayer, 30 de enero, desde el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esto se produce luego de aprobar la reválida de Derecho el pasado mes de noviembre.

“¡Oficialmente Lcda. Sotero Franceschini! ⚖️Esta foto capturada ayer me recuerda que en la vida todo llega, todo pasa y todo se cumple. Este 30 de enero marca un antes y un después en mi vida. Celebro no solo mi logro profesional, sino la mujer en la que me estoy convirtiendo", compartió Sotero Franceschini.

“Después de años de estudio, trabajando en lo que amo en @telemundopr , sacrificios y desafíos que pusieron a prueba mi fuerza, hoy me convierto en licenciada. Pero más que un título, este camino me transformó. Me enseñó a honrar mis cicatrices, a abrazar mi historia y a mirar con esperanza el futuro. La adversidad me impulso a crear lo que soy. Y en cada paso del camino, me ha acompañado la que me abraza desde que nací, guiando mis pasos con amor", añadió.

Por su lado, varios colegas aprovecharon para felicitar a la comunicadora por cumplir su meta. “Estoy tan orgulloso de ti! ❤️“, escribió el periodista José Carlos Sánchez, de los ”Rayos X".

Mientras que su compañera de trabajo, Dianerys Calderón, también se expresó: “Muy orgullosa de tu logro. 🤍 Sigue brillando!“.

Sotero Franceschini se graduó en junio del año pasado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Inter). En su graduación, la periodista fue honrada con una medalla por su promedio académico, a la vez que le concedieron la medalla Harvey B. Nackman.

La comunicadora cuenta con un grado de comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón y, posteriormente, realizó una maestría en la Universidad de George Washington.