“Siempre fui una llorona en las novelas que protagonicé y sigo llorando, esta vez por mi querida Venezuela”, manifestó con gran pesar la reconocida actriz Lupita Ferrer ante la tragedia que viven sus paisanos por los teremotos que sacudieron al país y que han dejado miles de muertos, heridos y desaparecidos.

“Me encuentro muy triste por la gran catástrofe ocurrida en nuestro pais Venezuela el 24 de junio. Ha sido una tragedia de tamaño descomunal. Quiero agradecer a todos los países que han enviado ayuda de todo tipo, como los EE.UU., los famosos ‘topos’ de México, Chile, Colombia y otros”, sostuvo la veterana artista.

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“Sin embargo quiero alzar una voz de protesta sobre la actitud del Gobierno interino de Venezuela, especialmente Diosdado Cabello, quien parece que está obstaculizando que la ayuda y los rescatistas lleguen al lugar de los hechos. Eso es Increíble y merece un gran castigo. Le pido a mi país que saquen fuerzas para enfrentar esta tragedia que nos ha azotado y podamos salir adelante con la ayuda de Dios Todopoderoso”, agregó.

En entrevista con Primera Hora previa a los teremotos sucitados en Venezuela, Ferrer expresó sus ansias de hacer teatro en la Isla. Y es que, aunque han pasado años desde su única visita a la Isla, no olvida el afecto con que los boricuas la recibieron.

“Ojalá me toque hacer alguna obra de teatro en Puerto Rico, me encantaría. Yo soy más que nada actriz de teatro. Visité la Isla a mediados de la década del 70. Venevisión me llevó de gira para promocionar la telenovela ‘La zulianita’ ”, recordó.

“Guardo gratos recuerdos de ese momento, la gente fue muy efusiva conmigo. Me agradó muchísimo su clima y El Morro, muy histórico y bonito”, agregó.

Sus inicios en la actuación

“Soy artista desde niña. Comencé en este ambiente muy jovencita haciendo teatro clásico que es la mejor escuela para trabajar en televisión, porque desarrollas la disciplina, la vocación. Estar en contacto directo con el público me permitió desarrollar empatía y quererlos. Siempre he sido sencilla”, sostuvo antes de mencionar su primer trabajo en teatro.

“La primera obra de teatro que hice fue con el personaje de ‘Ofelia’ en la obra ‘Hamlet’, de Williams Shakespeare, en el Ateneo de Caracas. Allí estuve trabajando un tiempo hasta que por esas cosas de suerte, porque en mi carrera ha tenido mucho que ver el destino, se me presentó una oportunidad para debutar en el cine mexicano, al finales de 1960, que era lo más importante en esa época”, narró.

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“Me tocó hacer una gran película con Mario Moreno ‘Cantiflas’, que fue ‘Un Quijote sin mancha’. Tuve una suerte bárbara y el público me recibió con los brazos abiertos. Cuando regresé de vacaciones a Venezuela me ofrecieron protagonizar la novela ‘Esmeralda’. No la quería hacer; lo que quería era regresar a México. Pero mi familia, muy tradicional de Maracaibo, me pidieron de que me quedara... Les di tantos dolores de cabeza que ahora me arrepiento. Acepté la oferta de la empresa y me quedé. Así empiezan mis grandes novelas románticas de la escritora cubana Delia Fiallo. A mí me tocó no solo protagonizar, sino iniciar la televisión en Venezuela con el actor José Bardina. Fue junto a él mi primer protagónico y mi éxito más grande con la novela ‘Esmeralda’ en la década del 1970”, abundó.

Su ciclo de oro de novelas románticas junto a Bardina continuó con “María Teresa” (1972), que estableció su favoritismo como pareja preferida por el público; “Mariana de la noche” (1975), “Mi hermana gemela” (1975), “La zulianita” (1977) y “Ligia Sandoval” (1981), que cerró el ciclo de sus grandes colaboraciones protagónicas.

Galanes, celos y divorcio

La reconocida actriz aseguró que irónicamente, esos melodramas románticos provocaron su divorcio.

“José Bardina me costó mi primer divorcio, lamentablemente, porque yo estaba jovencita, recién casada con un hombre venezolano, ingeniero, guapo, alto, muy elegante, pero un poco dominante. Aunque en esa época los besos no eran reales, solo un contacto con los labios, mi marido agarró unos celos terribles de Bardina, al extremo de tirar objetos contra el televisor cuando aparecian nuestras escenas románticas. Llegó a ir al canal donde grabábamos la novela y se paraba detrás de la cámara a observarnos. Fue una cosa terrible. Le tuvieron que prohibir la entrada. Yo no iba a renunciar a mi carrera por nada y eso terminó naturalmente en divorcio”, sostuvo.

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Además, de José Bardina, Lupita Ferrer hizo papeles de pareja con estrellas como Jorge Palacio, Rogelio Guerra y Raúl Amundary, con quien casi llegó a tener un romance.

“Raúl Amundaray es el único galán que he conocido que era un galán en la vida real y en la pantalla. Un hombre muy caballeroso, romántico, poético, todo un artista. En los ensayos en su camerino, que era muy lindo, conversábamos y tomabamos vino. Te digo, honestamente, casi caigo en las redes de su seducción. No pasamos de ahí porque en ese momento era un hombre casado con una mujer aparentemente muy rica”, indicó.

La guapa actriz lamentó que todos su galanes de telenovelas hayan muerto.

“Es muy triste. José Bardina murió joven. Todos han muerto, pero yo estoy todavía viva y con ganas de trabajar”, manifestó.

La mejor villana

“Me considero una persona más bien noble, muy bondadosa... Soy incapaz de hacerle daño al alguien, por eso los papeles de mala me cuestan y los hago un poco cómicos, con humor. Siempre fui la buena del cuento, pero en la novela ‘Cristal’, que protagonizaron Jannette Rodríguez y Carlos Matta me convirtieron en una mujer fuerte. Lo bueno es que como una es actriz tiene la flexibilidad de transformarse y hacer cualquier tipo de papel, al punto que en esta etapa de mi vida prefiero los papeles con fuerza. Soy una actriz de mucha escuela; fui becada por el gobierno venezolano y estudié en el Actor’s Studio de Nueva York”, reveló.

Activa en Miami

La venezolana contó que se mantiene laborando en la Ciudad del Sol, donde reside hace 10 años.

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“Estoy trabajando en teatro. Recientemente presenté un monólogo que yo misma escribí: ‘Lupita Ferrer se confiesa’. Es un narrativo de cómo empezó esa época de las telenovelas y se proyectan vídeos que la gente recuerda. También canto. Es un monólogo bueno para presentar en Puerto Rico y en América Latina, por donde recorrieron mis novelas”.

Siempre bella

Antes de finalizar la entrevista reveló su secreto de belleza, qué la hacer lucir muy atractiva a su edad.

“En la calle mucha gente me dice: ‘ay, Lupita... está igualita’. Sé que eso es imposible, pero lo que pasa es que no me he hecho cirugías en la cara ni grandes transformaciones, aparte de la génetica, porque mi madre tenía bonita piel. Me he cuidado y nunca me acuesto con maquillaje en el rostro. Uso mis cremas hidratantes y me he dado mis toquecitos de bótox en las líneas de expresión” confesó.

“Además, no fumo ni tomo alcohol en exceso. Y lo más importante, me mantengo activa”, reveló antes de anunciar que está en proceso de elaborar un producto de belleza con su nombre: “Belleza eterna de Lupita Ferrer”. El mismo se está mercadeando a través de redes sociales y la actriz mencionó que se consiguen a través de @lupitaferrerbeauty.