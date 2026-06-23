La actriz y vedette mexicana Lyn May habló abiertamente sobre uno de los episodios más difíciles de su vida y reveló cómo un procedimiento estético realizado cuando tenía alrededor de 30 años cambió para siempre su apariencia física y afectó profundamente su salud emocional.

Durante una entrevista con el comunicador Nayo Escobar, la artista de 73 años recordó que en el auge de su carrera aceptó someterse a un tratamiento estético tras recibir una propuesta que, en aquel momento, parecía inofensiva.

Según relató, dos mujeres le ofrecieron mejorar la apariencia de sus pómulos. Sin embargo, asegura que lo que le inyectaron no era un producto médico aprobado, sino aceite de cocina.

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“Me inyectaron aceite de cocinar”, afirmó la vedette, quien explicó que el procedimiento le provocó graves consecuencias físicas que con el paso de los años la obligaron a someterse a múltiples tratamientos y consultas médicas.

La transformación de su rostro fue tan drástica que, según confesó, llegó a atravesar una profunda crisis emocional.

“Hubo un momento en que quería suicidarme cuando vi cómo me dejaron”, expresó al recordar el impacto que tuvo en su autoestima verse frente al espejo después del procedimiento.

Lyn May señaló que el apoyo de su madre fue fundamental para superar aquella etapa. Según contó, ella la animó a seguir adelante y le recordó que su valor iba mucho más allá de su apariencia física.

Con el paso de los años, la actriz buscó ayuda médica para corregir parte de los daños ocasionados. Aunque reconoce que las secuelas aún permanecen, asegura sentirse agradecida por haber podido reconstruir su vida y continuar activa en el mundo del entretenimiento.

La artista destacó además el respaldo que ha recibido del público durante más de seis décadas de carrera, algo que considera una de las mayores recompensas de su trayectoria profesional.

A raíz de su experiencia, aprovechó para enviar un mensaje a las jóvenes que consideran someterse a procedimientos estéticos a temprana edad.

“Lo más natural es lo más bonito”, expresó. También recomendó pensar cuidadosamente antes de realizar cualquier intervención estética, especialmente cuando no existe una necesidad médica y se trata de personas jóvenes.

Lyn May es considerada una de las figuras más reconocidas del cine de ficheras y del espectáculo mexicano, donde alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1970 y 1980 gracias a su trabajo como actriz, bailarina y vedette.