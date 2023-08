La modelo puertorriqueña Madison Anderson Berríos y el actor mexicano Pepe Gámez compartieron esta noche un par de imágenes en las que se muestran de lo más acaramelados.

“Sometimes a stranger can bring new meaning to your life” (“A veces un extraño puede traer un nuevo significado a tu vida”), fue el mensaje que -junto a las fotos- ambos compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram.

MIRA LAS FOTOS:

Esta ha sido una de las publicaciones más contundentes de la pareja, en cuanto a anunciar públicamente su relación amorosa.

Madison y Pepe, o “Pepison” como cariñosamente se les llama, se conocieron entre enero y abril del presente año mientras ambos participaban del popular reality show La casa de los famosos, del que la boricua resultó ganadora.

De inmediato, las felicitaciones por parte de seguidores y amigos no se hicieron esperar. Fueron muchas las personas que enviaron corazoncitos a la pareja, entre ellas la cantante Olga Tañón, fiel fanática de Madison durante su paso por la competencia de Telemundo.

“Sooooooooooo happy for you Mami”, escribió por su parte la exreina de belleza Joyce Giraud.