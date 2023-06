La megaestrella Madonna ha mostrado mantener una relación profesional y personal con la rapera dominicana Tokischa, quien ha despegado en los pasados meses en el mundo del género urbano con su picardía, irrevencia y sexualidad en la música.

Y la amistad entre las dos cantantes se comprobó el pasado lunes luego que la “Reina del Pop” interrumpiera a la intérprete de “ËSTILAZO” en una entrevista con el programa televisivo español “La Resistencia” con una llamada telefónica.

Tokischa se percató que la cantante estadounidense la llamaba mientras buscaba su teléfono celular de su diminuta cartera.

“Pensaba que me ibas a llamar”, expresó Madonna tan pronto la exponente urbana respondió a la llamada, por el cual ella se disculpó.

Tras responder a la llamada, el presentador David Broncano, al igual que la audiencia, quedaron sorprendido y comenzaron a vitorear por “la reina”.

“¿Estoy interrumpiendo algo?”, cuestionó la cantante de “Hung Up”, por lo que la dominicana le respondió que, por lo contrario, estaba más que bienvenida a permanecer en línea en medio de su participación en el popular programa que se transmite por el canal español Movistar.

Broncano, quien todavía seguía perplejo, pidió hablar con ella. No obstante, la artista decidió cantar un par de versos de “La Isla Bonita”, lo que enloqueció a la audiencia.

“¿Estás tratando bien a mi amiga?”, preguntó Madonna al anfitrión de “La Resistiencia”, a lo que este respondió, en inglés, que “la estoy tratando como una reina”.

“Ella es una reina”, agregó.

No obstante, cuando Broncano le preguntó si conoce del programa, esta le riposto que “he escuchado de él, pero nunca me has invitado”.

Sin embargo, el presentador aprovechó a invitar a la “Reina del Pop” al programa nocturno, lo cual ella dijo que estar muy interesada.

