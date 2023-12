Este fin de semana, Madonna se presentó en Nueva York, para ofrecer uno de los conciertos de su “Celebration Tour” y, entre la audiencia, se encontraba nada más y nada menos que Andy Cohen, el famoso presentador de TV, presencia que sorprendió a la “Reina del Pop”, pues en más de una ocasión, el conductor ha hecho comentarios negativos sobre el físico y carrera de la cantante, por lo que no dudó en hacerle una advertencia ¡en pleno show!

No cabe duda que, a pesar del paso de los años y los problemas de salud que enfrentó recientemente, Madonna sigue siendo imparable, pues desde que arrancó su gira, el 14 de octubre, ha ofrecido 30 conciertos en 12 ciudades distintas de Norteamérica y Europa, y la noche de este sábado llegó a la ciudad de Nueva York para presentarse en el Barclays Center, cuya capacidad oscila entre las 19 mil personas.

Y, entre ellas, se encontraba una figura muy influyente de la televisión estadounidense; nos referimos a Andy Cohen, famoso por ser el anfitrión de programas de entrevistas como “Ex-Rated with Andy Cohen”, “For Real: The History of Reality TV”, y más recientemente por “Watch Wath Happens Live with Andy Cohen”.

Sin embargo, la presencia del presentador de NBC no cayó en gracia de la cantante, pues en el pasado, Cohen ha hecho comentarios poco favorables acerca de su carrera y su físico, por lo que Madonna no dejó pasar la oportunidad de responderle, cuando lo tuvo frente a frente, al percatarse que era uno de los espectadores que se encontraba en la primera fila, como lo informó “Entertainment Tonight”.

@Madonna yelling at Andy Cohen tonight is lol. Our seats are not. pic.twitter.com/yMnj3qQxCB — DJ Chaotic (@DJchaotic) December 17, 2023

El enfrentamiento tuvo lugar cuando la cantante detuvo el espectáculo y se dirigió justo a la dirección en que Andy se encontraba, mientras decía la frase: “¿Qué suerte tengo, Andy?... Si dices una cosa mala más sobre mí en tu programa, voy a... oh, te meterás en muchos problemas ¡pequeña reina alborotadora!”, dijo mientras lanzaba el poco líquido que aún tenía una botella que sostenía en sus manos.

Para sorpresa de todas y todos, Cohen no tomó a mal el gesto de Madonna y, en cambio, lucía muy entusiasmado, pues trataba de decirle algo a la cantante mientras la observaba muy sonriente.

Horas más tarde, cuando el show llegó a su término, el presentador de TV compartió en su cuenta de Instagram la dicha que experimentó cuando la cantante detuvo su concierto únicamente para dirigirse hacia él.

“¿Qué suerte tengo?” Madonna, luciendo un sombrero de vaquero rosa gigante y un atrevido corpiño con temática del oeste, preguntó a la audiencia, antes de dirigir la llamada y respuesta directamente a Cohen: -´¿Qué suerte tengo, Andy?´”, escribió Cohen.

De acuerdo con el historial que existe entre Andy y Madonna, los problemas entre ellos surgieron debido a que la cantante es una de las pocas artistas que se han negado a ser entrevistadas en el programa del conductor, a pesar de que él ha buscado que se presente en su show en múltiples ocasiones.

Sin embargo, Cohen demostró que los problemas que se han dicho no son verdad, al menos no de su parte, pues en esa publicación dejó en claro que es un ferviente admirador de la intérprete de “Like a virgin”.

“Soy fan de Madonna desde siempre, así que es una emoción y un honor que la Reina de los Problemas me llame ‘reina alborotadora, ¡ME INCLINO! Además, ve a ver la nueva gira. ¡Me dejó atónito! Qué noche tan buena. No puedo esperar para regresar”, añadió.