Madonna sorprendió durante una entrevista promocional de su nuevo álbum Confessions II, al revelar quién considera el mejor amante de su vida. La artista decidió limitar su respuesta a personas fallecidas y señaló a John F. Kennedy Jr., una confesión que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales.

La declaración surgió en una conversación junto al dramaturgo Jeremy O. Harris, el artista Bob The Drag Queen, la bailarina Ivy Mugler, el diseñador Raul López y Marcello Gutierrez, periodista de la revista ID.

Durante la dinámica, la cantante explicó que únicamente mencionaría a personas fallecidas. Luego identificó a John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy Onassis.

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La reacción de los presentes fue inmediata. Entre risas y comentarios, Raul López recordó la reputación que durante años acompañó a Kennedy Jr. sobre su atractivo y sus habilidades como pareja sentimental. Madonna respondió con un gesto que muchos interpretaron como una confirmación.

La figura de JFK Jr. vuelve al centro de atención

La revelación reavivó el interés alrededor de John F. Kennedy Jr., conocido durante décadas como el “príncipe de Nueva York”.

El empresario y abogado se convirtió en una de las figuras más seguidas por la prensa durante las décadas de 1980 y 1990. Su apellido, posición social y vida personal alimentaron una intensa atención mediática.

El reciente estreno de la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, centrada en la historia de amor entre Kennedy Jr. y su esposa Carolyn Bessette, impulsó nuevas conversaciones sobre su vida sentimental.

El reciente estreno de la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, impulsó nuevas conversaciones sobre su vida sentimental. ( STEPHAN SAVOIA )

Brooke Shields recordó un romance juvenil

Entre las celebridades que hablaron recientemente sobre Kennedy Jr. figura Brooke Shields.

La actriz recordó el breve romance que mantuvo con él cuando ambos eran jóvenes. Según relató en entrevistas y publicaciones difundidas en redes sociales, quedó profundamente impresionada por su personalidad y aseguró que compartieron el mejor beso de su vida.

Shields atribuyó el atractivo de Kennedy Jr. a una combinación de humor, cercanía emocional y confianza.

No obstante, aclaró que la relación nunca avanzó a una etapa sexual porque se sentía vulnerable desde el punto de vista emocional y temía sufrir una decepción.

Daryl Hannah cuestionó la serie

Otra figura vinculada al heredero Kennedy es Daryl Hannah, quien sostuvo una relación con él a inicios de la década de 1990.

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La actriz criticó recientemente la producción televisiva creada por Ryan Murphy. En un ensayo publicado en The New York Times, aseguró que la serie presenta una imagen equivocada y misógina de su persona.

Hannah rechazó varias escenas mostradas en la producción. También negó conductas y situaciones que aparecen en la ficción. Además, lamentó que una dramatización televisiva pueda afectar su reputación muchos años después de los hechos reales.

La historia de Xuxa también volvió a circular

La prensa brasileña retomó recientemente una anécdota protagonizada por Xuxa y John F. Kennedy Jr.

Según esos reportes, ambos tuvieron una cita en Nueva York durante la Navidad de 1991. El encuentro ocurrió en el barrio de Tribeca y generó expectativas sobre un posible romance.

Sin embargo, la relación terminó poco después y nunca prosperó.

Un personaje que mantiene su influencia en la cultura popular

Más de 25 años después de su muerte, John F. Kennedy Jr. continúa siendo una figura de gran interés dentro de la cultura popular.

Su historia reúne elementos relacionados con la política, la fama, la tragedia y la vida social de Estados Unidos. Los testimonios de distintas celebridades mantienen vigente el interés por su figura.

La reciente confesión de Madonna añadió un nuevo capítulo a esa narrativa y colocó nuevamente al heredero Kennedy en el centro de la conversación pública.