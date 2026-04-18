La megaestrella Madonna sorprendió anoche, viernes, tras volver a pisar el Coachella Valley Music and Arts Festival como la artista sorpresa en el concierto de la cantante Sabrina Carpenter.

La cantautora reapareció en el evento de dos fines de semana, luego que Carpenter diera a conocer que la pose que realizaría para su canción “Juno” estaría a cargo de la proclamada “Reina del Pop”, quien deleitó a los presentes al interpretar su éxito “Vogue”.

Madonna & Sabrina Carpenter Coachella Live 2026 (full) #bringyourlove pic.twitter.com/HqImGw6NM3 — Juliaeno Targaryen & consorte: COADF II Era 🪩 )|( (@ppinkdiamondd) April 18, 2026

Ambas artistas aprovecharon las tablas para estrenar su más reciente colaboración “Bring Your Love”, uno de los 16 números musicales que compondrá el nuevo álbum de Madonna, “Confessions II”.

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“Sabrina, muchas gracias por invitarme a tu espectáculo”, destacó la intérprete de 67 años, quien resaltó que, hace 20 años, pisó ese mismo escenario para darle rienda suelta a la era de “Confessions on a Dance Floor”.

“En ese entonces, fue una experiencia emocionante, ahora no tienes idea de cuánto me llena volver 20 años después, con las mismas botas, con el mismo corset, con la misma chaqueta de Gucci. Es como cerrar el círculo, es significativo”, manifestó.

Las estrellas terminaron el encuentro dándole voz a la canción “Like a Prayer”.