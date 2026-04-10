La cantante Karol G habló en una entrevista para la revista “Playboy” sobre su próxima participación en el festival Coachella 2026, donde será una de las artistas principales del cartel en California.

En la conversación, la intérprete reveló que ha recibido advertencias para evitar referirse públicamente sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su presentación, debido a posibles consecuencias relacionadas con su situación migratoria en Estados Unidos.

Karol G explicó que estas recomendaciones provienen de su entorno cercano y de su equipo de trabajo, quienes le han advertido sobre los riesgos de este tipo de declaraciones en un escenario de alta exposición internacional.

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“La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’, porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’”, afirmó la cantante durante la entrevista.

En Estados Unidos, las referencias directas a agencias como ICE generan controversia debido al debate sobre las políticas migratorias y deportaciones, un tema especialmente sensible para la comunidad latina. Estas instituciones están encargadas de la aplicación de leyes de inmigración, por lo que cualquier pronunciamiento público en su contra puede ser interpretado como una postura política fuerte.

Además de ello, la artista aseguró que este tipo de advertencias reflejan el temor que existe alrededor de hablar de temas políticos en espacios masivos como Coachella, donde cualquier mensaje puede tener gran repercusión mediática.

Asimismo, Karol G señaló que pronunciarse sobre este tema podría convertirla en un objetivo de críticas o represalias. “Te conviertes en un blanco porque algunos quieren demostrar su poder”, expresó.

Pese a ello, la artista dejó claro que siente una responsabilidad con su comunidad latina en Estados Unidos y que no descarta utilizar su escenario para enviar un mensaje significativo.

“Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar… quiero estar firme en mi escenario por mi comunidad”, dijo la artista, dejando ver su intención de actuar con estrategia.

Sin embargo, Karol G también reflexionó sobre el impacto real de este tipo de mensajes y aseguró que no quiere limitarse a frases simbólicas que no generen cambios concretos. “No quiero solo decir “ICE out” y que nada surja de ello”, comentó.

Incluso, la cantante reconoció que dentro de su propio equipo existen reservas frente a este tipo de declaraciones. “Mi equipo me mataría por decir “ICE Out””, afirmó entre risas.

Karol G se prepara ahora para su presentación en Coachella 2026, uno de los festivales más importantes del mundo, donde su postura y posible mensaje podrían generar gran expectativa.