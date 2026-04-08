La artista colombiana Karol G posó para la portada de la edición de primavera 2026 de la revista para adultos Playboy.

Durante su entrevista con el magacín estadounidense, “La Bichota” confirmó su ruptura con Feid tras hacer público su noviazgo en 2023 y catalogó la separación como un proceso devastador que la hizo pensar en reconstruirse.

Karol G en la publicación de Playboy. ( Gray Sorrenti / Cortesía de Playboy )

“El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas", reveló para Playboy.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…“, expresó.

Karol G en la publicación de Playboy. ( Gray Sorrenti / Cortesía de Playboy )

Asimismo, la cantante también contó que le afectó volver a la soltería, pero dio gracias de haber tenido el valor de hacerlo.

Los rumores que vinculaban a Feid y a Karol G iniciaron en 2021, cuando grabaron su tema “Friki”.