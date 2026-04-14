El festival Coachella volvió a combinar música, celebridades y rumores sentimentales este fin de semana, luego de que la modelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi fueran vistos compartiendo durante varias actividades del evento, según reportes difundidos en redes sociales y medios de entretenimiento.

El supuesto acercamiento entre ambos habría ocurrido durante la esperada presentación de Justin Bieber, un espectáculo que generó gran expectativa entre los asistentes y que incluso fue bautizado por seguidores como “Bieberchella”. Entre el público presente figuraban múltiples figuras del espectáculo, incluido Elordi, quien fue captado disfrutando del concierto con entusiasmo.

En las inmediaciones también fueron vistos el actor Timothée Chalamet junto a Kylie Jenner, en una escena que reflejó el ambiente de alto perfil que caracterizó la velada. Sin embargo, la atención en redes sociales se centró posteriormente en la presunta cercanía entre Kendall Jenner y Elordi.

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De acuerdo con reportes difundidos por la cuenta de espectáculos Deuxmoi y otras publicaciones no verificadas, ambos habrían coincidido más tarde en una fiesta privada tras el concierto, donde algunos asistentes afirmaron haberlos visto en actitud cariñosa. Hasta el momento, no existen fotografías concluyentes ni confirmación oficial sobre estas versiones.

Los rumores cobraron fuerza entre seguidores que recordaron que la modelo y el actor ya habían coincidido previamente en la Vanity Fair Oscar Party 2026 celebrada en marzo, donde fueron vistos conversando de forma cercana.

El interés público en torno al posible vínculo también responde al momento personal de ambos. Recientemente, Elordi fue relacionado con la influencer Olivia Jade, mientras que Jenner ha sido considerada soltera desde su ruptura con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Aunque ninguna de estas relaciones llegó a consolidarse públicamente como formal, el nuevo encuentro en Coachella ha despertado curiosidad entre seguidores y medios especializados en celebridades. Por ahora, no existe confirmación oficial sobre un posible romance.

Como es habitual en cada edición del festival, Coachella no solo destacó por su cartel musical, sino también por convertirse nuevamente en escenario de encuentros, apariciones sorpresa y rumores que dominaron la conversación digital durante el fin de semana.