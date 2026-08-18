Lesley Vogel, madre de la actriz Hayden Panettiere, habló públicamente por primera vez desde la muerte de su hija y recordó las preocupaciones que durante años tuvo por la relación de la intérprete con Brian Hickerson.

Panettiere murió el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años. La causa y la manera de su muerte todavía no han sido establecidas oficialmente, mientras las autoridades continúan investigando el caso.

En declaraciones a NBC News, Vogel expresó su pesar por no haber podido ayudar a su hija a alejarse de situaciones que, según ella, terminaron afectando profundamente su vida.

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23 Fotos La estrella recientemente publicó un libro en el que habló abiertamente sobre la depresión posparto, la adicción y el trauma.

Preocupación por Brian Hickerson

Vogel señaló que la familia había estado preocupada durante años por Hickerson, quien mantuvo una relación intermitente con Panettiere y tenía antecedentes de violencia doméstica relacionados con la actriz.

Hickerson estuvo presente en la vivienda de Greenville donde Panettiere fue encontrada inconsciente, de acuerdo con un informe policial citado por medios estadounidenses. Su hermano, Zach Hickerson, también se encontraba allí. El reporte policial no encontró indicios de lesiones traumáticas ni de un acto criminal, aunque la investigación sobre la muerte continúa.

24 Fotos Wladimir Klitschko y la actriz se conocieron en una fiesta de un amigo en común.

La relación entre Panettiere y Hickerson había sido especialmente complicada. En 2021, él fue condenado por agresión relacionada con violencia doméstica y recibió una sentencia de cárcel, además de una orden de alejamiento.

Una relación complicada entre madre e hija

Las declaraciones de Vogel también llegan en medio de una relación distante con su hija.

La propia Panettiere había hablado anteriormente sobre los problemas entre ambas. La actriz contó que su madre había administrado su carrera desde que era niña y que, a los 19 años, decidió terminar esa relación profesional porque sentía que su vínculo había dejado de parecerse al de una madre y una hija.

En 2025, Panettiere dijo que en ese momento no tenía una relación cercana con Vogel, aunque aseguró que mantenía abierta la posibilidad de que pudieran reconciliarse en el futuro.

La actriz también abordó parte de estas experiencias en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en 2026.

La segunda pérdida de la familia

La muerte de Hayden representa otro golpe devastador para Vogel. Su hijo Jansen Panettiere, hermano menor de Hayden y también actor, murió en 2023 a los 28 años por una afección cardíaca.

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Vogel expresó que encuentra cierto consuelo al pensar que sus dos hijos están nuevamente juntos.

Hayden, conocida principalmente por sus papeles en las series “Heroes” y “Nashville”, comenzó su carrera como actriz cuando era niña y alcanzó la fama internacional durante su adolescencia. A lo largo de los años habló abiertamente sobre sus problemas de adicción, depresión y otros momentos difíciles de su vida.

La actriz tenía 36 años al morir y dejó una hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko.

Por ahora, las autoridades no han divulgado una causa oficial de muerte. La investigación continúa mientras familiares, amigos y seguidores despiden a una actriz que alcanzó la fama desde muy joven y cuya vida estuvo marcada tanto por importantes éxitos profesionales como por difíciles luchas personales.