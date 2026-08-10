El embajador mundial de la salsa, Maelo Ruiz, lanzó su nuevo sencillo llamado “Consecuencias”. El mismo forma parte de la producción doble “Otra vez Maelo Ruiz”, bajo la compañía MRR.

El tema, composición y arreglo musical del venezolano Irving Manuel, ya se encuentra disponible en las plataformas digitales. Retrata un dramático testimonio en la vida de un hombre.

El disco doble “Otra vez Maelo Ruiz” incluye, también, los temas “La propuesta”, “No quiero, no puedo”, “Me estoy enamorando de ti”, “Y me dolió”, “Yo soy el malo”, “Solo tú”, “Sé que no soy un santo”, “Te amo, te adoro, te quiero”, “No puedo olvidarte”, “No hay nada que hacer”, “Amor variable”, “No te olvido” y “Nos duele” (con Norbert).

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El exponente dedicó su duodécimo álbum a su “hermosa familia y a mis queridos fanáticos de toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el mundo entero. Nuevamente les puedo asegurar que disfrutarán de un excelente trabajo musical donde entrego toda mi alma y corazón con mis canciones románticas. ¡Bendiciones para todos!”.

Además de agradecer a Dios, a su familia, al equipo de trabajo, músicos y fieles fanáticos, destacó a los productores de “Otra Vez Maelo Ruiz”, Jean Carlos Camuñas y Carlos García.

Maelo Ruiz estrena “Consecuencias” justo en medio de la celebración de los 40 años de trayectoria. Su debut profesional ocurrió el 16 de junio de 1986 en las Fiestas Patronales de Río Grande, Puerto Rico, junto a la Orquesta de Pedro Conga. En 1994 tomó la decisión de trazar una ruta como solista, que ha sido sólida para gloria de Puerto Rico.

El cantante tuvo gran éxito durante una gira reciente por Perú. “Te amo, Perú. Seguimos escribiendo historias de amor y desamor, tristezas y alegrías, creando experiencias mutuas. Gracias por compartir conmigo la pasión de cantar a todo pulmón nuestras canciones favoritas”, publicó en sus redes sociales sobre sus presentaciones.