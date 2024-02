Maluma fue uno de los 30 mil espectadores que anoche disfrutaron del concierto de Luis Miguel en Colombia, pero el cantante no asistió sólo, sino que contó con la compañía de su mami, la señora Marlli Arias, una ferviente fanática del “Sol de México”, pues de acuerdo con el artista, el sueño de su progenitora era ver al cantante de “Cuando calienta el sol” en vivo y en directo.

Luis Miguel ofreció ayer uno de los dos conciertos que tiene programados en Bogotá, Colombia, ciudad que no visitaba desde hacía cinco años, por lo que sus seguidores se encontraban muy entusiasmadas y entusiasmados de reencontrarse con el cantante. Sin embargo, nadie se imaginaba que Maluma era una de las personas que esperaba expectante el regreso del “Sol” a su país.

PUBLICIDAD

Fue hace un par de horas, cuando Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila de Maluma, compartió una publicación en la que quedó desvelado en qué dedicó su fin de semana, sorprendiendo a más de una persona cuando evidenció que había pasado el día a lado de su mamá, con quien acudió al concierto de “Mickey”.

“Ayer mi cita fue con mi madre, su sueño era ver a Luis Mi, SUEÑO CUMPLIDO”, escribió el colombiano.

Una vez más desde su Colombia Maluma y su mama disfrutando del sol de México 😎#LuisMiguel #Maluma #Colombia #LuisMiguelTour2024

🎥Cortesía pic.twitter.com/lq7rRuPSja — Rosa Maria Gudiño (@Rossyg05) February 19, 2024

Este mensaje lo acompañó de una serie de fotos en donde ilustra paso a paso de los acontecimientos de su día; primero, muestra una fotografía donde camina del brazo de su madre, a poco de abordar un avión privado que los transporta directamente al Coliseo MedPlus, donde se llevó a cabo el espectáculo.

Posteriormente, el cantante de “Felices los cuatro” compartió una foto en que ya están a bordo del avión, donde descorcharon un vino para degustar camino a su destino.

También hay un video donde Marlli aparece muy emocionada de ver al “Sol”, mientras este interpreta su éxito “Hasta que me olvides”.

El cantante de 30 años también mostró parte de su cena, de la que disfrutaron luego de casi dos horas de concierto.

En su respectiva cuenta, Marlli también compartió videos del concierto, en los que el cantante interpreta los temas “Será que no me amas”, “Suave”, “Culpable o no”, “Hasta que me olvides”, “Por debajo de la mesa”, “Te recuerdo así”, y “Entrégate”.