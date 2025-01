Trabajar con un artista mundialmente famoso puede ser el sueño de muchos, pero, como toda ilusión, puede terminarse de manera abrupta. Esto es lo que le ocurrió a Alejandro Escudero, excorista de Maluma y quien ahora lo acusa de despido injustificado.

Según una entrevista que concedió al programa colombiano “La Red Caracol”, Escudero reveló que, tras 15 años de ser la segunda voz del reggaetonero, fue despedido sin ninguna explicación clara y, lo peor del caso, por medio de una llamada telefónica.

“En diciembre me llamaron y me dijeron que no querían más de mi servicio. (Fue) la secretaria del papá de Maluma. Lo que me dejó pensativo es que nunca hubo ninguna razón válida, que me dijeran de pronto: ‘lo estás haciendo mal’, o ‘Ya no sirves para hacer la segunda voz de Maluma’, pero nada. Era que iban a reestructurar el equipo”, contó a la emisión.

El joven también explicó que conoció a Maluma cuando éste apenas hacia sus primeros pininos en la música y fue testigo de cómo fue que su carrera empezó a despegar: “Empezamos cantando en colegios, en bares, en discotecas; fue un crecimiento mutuo. El contrato que teníamos desde el primer día fue de palabra, o sea, prácticamente yo fui al estudio de él y nos conocimos”.

Asimismo, reconoció nunca tuvo ningún problema con el reggaetonero, hasta hace unos meses; y es que ni siquiera lo han liquidado: “Los pagos eran buenos y a medida que pasaban los años iban aumentando. Hicimos la última gira, que fue en Europa; y el último show en el que participé del 2024 fue en Nueva York. No me liquidaron; prácticamente salí con una mano adelante y otra atrás. Es factible que obtenga una indemnización para mi esposa, que tiene cinco meses de embarazo”.

Entre lágrimas, relató que su entrega al proyecto de Maluma fue tal, que abandonó su educación para cumplir con el trabajo; por lo que se siente sumamente herido con esta situación: “Me salí de la universidad. No me gradué por entregarle mi talento”

A pesar de todo, el también músico dejó claro que no tiene intenciones de emprender acciones legales contra el llamado “Pretty Boy”; incluso, reafirmó su admiración al artista. Lo único que busca son nuevas oportunidades para trabajar:

“Ese capítulo ya se cerró. Repito y aclaro: no es para generar conflicto ni para tirársela a él. Yo lo respeto mucho, lo admiro. Simplemente que duele”, concluyó.

Hasta el momento, Maluma no ha hablado al respecto y su oficina tampoco ha dado ningún tipo de declaración.