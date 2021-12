El entusiasmo se refleja en el cantante Manny Manuel al hablar de su rutina de ejercicios actual y el régimen alimentario que comenzó como parte de su meta para lograr, poco a poco, llegar a un peso saludable.

Hace un tiempo, el anhelo por rebajar se convirtió en una prioridad para el artista, no solo por sentirse incómodo con su imagen física, sino por las consecuencias en su desempeño a la hora de realizar una presentación en un escenario.

“Es muy duro cuando tú vas a las redes sociales y ves los comentarios, que tratas de que no te afecten, pero sí te afectan. Me miro al espejo y digo ‘estoy obeso, este no soy yo’. Empezando por mi propia autoestima, es quizás lo que te podría decir que ha sido lo más difícil”, confesó el intérprete, quien en la actualidad realiza una rutina de ejercicios de lunes a viernes por hora y media respaldado por Félix Torres, gerente general de los gimnasios Crunch Fitness. Afirmó que a la intención de rebajar se añadió su interés en brindar una actuación óptima en sus espectáculos.

“Cuando fui al Coca-Cola Music Hall (agosto), que fue el primero que di, jamás se compara con los de (el Centro de) Bellas Artes de Caguas (noviembre)”, comparó Cruz Manuel Hernández, su nombre verdadero. “La voz no me salía, parecía como si estuviera afónico y era que estaba asfixiado. Personas pensaron que ya mi voz se había acabado, pero era que estaba sobrepeso y no tenía la capacidad de poder interpretar con la fluidez que siempre acostumbro”, dijo “El Rey de Corazones”, y reveló que desde que comenzó su rutina de ejercicios en septiembre, de 238 libras ha logrado bajar a 202. Su peso meta es 180 libras.

El cantante manifestó que fueron varias las razones que lo llevaron a aumentar de peso. “Cuando estuve en el centro (de rehabilitación) en San Sebastián, subí muchas libras porque la comida no era balanceada. Arroces, carnes, no había nada balanceado. Subí muchísimas libras. A eso añádele los medicamentos que me daban para la ansiedad, para dormir. Todo eso lo fue incrementando. El cuerpo se fue hinchando, además de comer tanto”, sostuvo sobre la experiencia que vivió por varios meses en este año.

Su ingreso a la institución se dio a la par del proceso judicial que enfrentó por manejar en estado de embriaguez y por impactar un poste del tendido eléctrico en diciembre de 2020. En julio, el juez Ricardo Marrero Guerrero, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, aprobó por recomendación de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) en Mayagüez, un tratamiento de rehabilitación domiciliario. Dentro de la determinación, que incluyó no poder manejar vehículos de motor, entregar la licencia de conducir, y no consumir bebidas embriagantes ni ingerir sustancias controladas, se estipuló que cumpliría con el tratamiento en el hogar de una hermana en Villalba.

El artista resaltó que retomar la disciplina de ejercitarse no resultó compleja a nivel de voluntad.

“Para mí el ejercicio físico desde siempre me ha gustado. No estoy haciendo algo nuevo ahora en mi vida. Siempre he hecho ejercicios. Incluso, soy instructor de spinning certificado”, repasó el vocalista, quien incluso llegó a impartir clases. Caminar como parte de su rutina se ha convertido en prioridad. “Acá, como son montañas, salgo de mi casa y empiezo a subir, bajar montañas caminando. Me puedo tardar cuatro horas caminando y no me doy cuenta”, sostuvo el vocalista. “Es una terapia, una conexión con la naturaleza, conmigo, una conexión con el universo”. En el gimnasio entrena con pesas y ejercicios de alta intensidad.

Ha contado con el respaldo de Félix Torres, gerente general de los gimnasios Crunch Fitness. ( Alexis Cedeño )

“Estoy alternando las pesas con el boot camp”, mencionó. “Quiero trabajar mucho con lo que es el core (zona media del cuerpo), abdominales, espalda baja, que es donde más débil estoy, haciendo squats (sentadillas). Trabajando para fortalecer esas áreas y lograr nuevamente un estámina y crear resistencia para que me ayude en los conciertos”.

A nivel dietético, mencionó que ha optado por el régimen keto, que fomenta una ingesta muy baja de carbohidratos, alta de grasas y moderada de proteínas. De paso, agradeció los servicios de comida de Keto Lógica y Keto Boricua, dedicados a promover este tipo de menú.

Con la ilusión a cuestas

Dentro de las dificultades que ha enfrentado este año, el intérprete reflexiona sobre el valor de no darse por vencido.

“He aprendido a tener paciencia, a tener pausa en la vida, a no esperar nada de nadie, a hacer las cosas un día a la vez”, reflexionó Manny Manuel, quien pasará las festividades en familia. “Yo en un momento dado pensaba que todo estaba perdido, que no había solución”, confesó. “Tú eres el que provocas tu luz. Tú eres quien provocas tu oscuridad”.

Un equipo multidisciplinario que incluye sicólogo, siquiatra y trabajadora social han contribuido a su proceso de rehabilitación con relación a la dependencia al alcohol, según reveló.

“He aprendido a trabajar con mi mente, a cómo cambiar el pensamiento de gusto y sustituirlo por pensamiento de repulsión”, dijo. “Si paso por un supermercado y veo las góndolas de bebidas (alcohólicas), ya he programado mi mente para que eso me cree náuseas”.

Por otro lado, la oportunidad de añadir fechas a su calendario de presentaciones artísticas lo mantiene motivado. El próximo 5 de enero presentará un espectáculo en el Ponce Hilton. El 8 de enero, en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, en San Germán, y el 21 de enero, en el Teatro José Manuel Lugo, en Fajardo. Además, el 15 de enero cantará en las Fiestas de la Calle San Sebastián en Orlando, Florida.

Una de sus mayores ilusiones está puesta en el concierto pautado para el 30 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce, como parte de su Viva la vida Tour.

“Esta es una gira que hemos hecho con éxito en todos los pueblos. Qué mejor manera de cerrar esta gira tan exitosa que en la sala más importante del País, que es la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce”, expuso emocionado la voz de éxitos como Fiera callada, Si una vez y Mi problema.