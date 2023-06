La participación del cantante Manny Manuel en el cierre de la caminata “Da vida” fue confirmada esta mañana por Telemundo, aún cuando anoche este se presentó “en condiciones no aptas” para dar el espectáculo que se había anunciado como parte del Festival del Fricasé en Naranjito.

De esta forma, el intérprete se presentará en la edición especial del programa “Día a día”, de Telemundo, que se transmitirá desde el Estadio Hiram Bithorn en Hato Rey a partir de las 3:00 de la tarde. La hora exacta de la presentación del merenguero no se ha precisado.

Esta edición especial será la celebración de 15 años de las caminatas “Da vida”, a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico en Centro Médico.

Manny Manuel no pudo subir a la tarima del Festival del Fricasé en Naranjito en la noche del domingo luego que el alcalde del municipio, Orlando Ortiz, decidió cancelar su participación tras considerar que no lo encontró dispuesto a presentarse ante el público.

Según el ejecutivo municipal, el exponente llegó a la tarima de la plaza pública “no apto en condiciones parar darles un buen espectáculo al pueblo”.

“Eso no lo voy a permitir, porque el dinero es del pueblo y yo tengo la responsabilidad de gastar el mínimo centavo de acorde a la responsabilidad que amerita al cargo que hoy tengo”, indicó.

“Manny Manuel no podía pararse a cantar en esas condiciones frente al público”, afirmó el alcalde, quien se disculpó con la audiencia presente y asumió la responsabilidad del incidente.

En entrevista con Primera Hora, Ortiz indicó que, a pesar que el “Rey de Corazones” llegó a Naranjito a la hora que se había acordado en el itinerario del festival, no fue hasta que un oficial de la Policía lo apartó por un momento de la tarima, que se percató que algo no estaba corriendo como suponía.

“Cuando me retiro de la tarima, me acerco al promotor, quien me dice que él no estaba en condiciones para presentarse. Así que decido acercarme a él, yo lo saludo, y tan pronto comenzó a hablar, era muy notable en la condición en la que se encontraba. Así que decidí llegar al público y darles la lamentable noticia. No podía dejarlo subir en el estado que se encontraba. Yo tengo una responsabilidad de velar por el erario del pueblo, por el disfrute de los ciudadanos, pero también sentía tener la responsabilidad de proteger su imagen”, puntualizó.

“¿La condición en la que se encontraba el artista está relacionado a los problemas que ha afrontado con el consumo de alcohol?”, preguntó este medio.

“Yo entiendo que estaba ebrio. Tú sabes cuando te encuentras bien, hay miradas firmes, saludas bien a las personas. Ya uno sabe cuándo alguien está bien y cuándo está mal”, respondió.

Asimismo, este reiteró hacerse responsable de cancelar la presentación del cantante de música tropical, especialmente cuando él estaba destacado para ser la actividad de cierre del Festival del Fricasé.

“Nosotros hacemos el plan de trabajo con el promotor del municipio, seleccionamos artistas naranjiteños para que se presenten a esta actividad, pero en el caso de Manny, fue una decisión mía porque me encanta su música, creo que es un artista espectacular, y creo en las segundas oportunidades. Pero él no se encontraba en buen estado. Tuve que hacerlo por el bien del pueblo, el bien de los fondos públicos y el bien suyo”, destacó.

En marzo de 2021, Manny Manuel tuvo que se hospitalizado en un centro de ayuda para atender su condición de alcoholismo, problema con el que ha luchado por varios años.

Mientras que, en diciembre de 2022, durante una intervención vehicular, el cantante fue detenido por encontrarse guiando en contra del tránsito. No obstante, este aseguró que la detención fue por estar conduciendo con su licencia de conducir expirada, y no por recaer nuevamente con el alcohol.

“Estamos aquí, bendito sea el Señor. Bendito sea Dios, estamos vivos. Estamos sobrios y estamos felices en la Navidad. Dos años ya sin una gota de alcohol para la gloria de Dios”, dijo el artista durante una presentación en las fiestas patronales de Humacao en ese entonces.