El cantante Manny Manuel, quien fue intervenido por la Policía el pasado domingo por violaciones a la ley de tránsito en el pueblo de Jayuya, llegó hasta ese municipio para entregar su licencia de conducir tal y como se le fue estipulado.

Durante su detención por manejar en contra de tránsito en el municipio montañoso, las autoridades se percataron que la licencia del artista estaba vencida desde el pasado 1 de diciembre por lo que le exigieron que debía mostrar la misma renovada.

“Licencia entregada #Jayuya P.R. Y aquí con mis panas de la Buena Calle. 🚘 Viva La Policia de Puerto Rico 🇵🇷”, escribió el merenguero junto a una foto que publicó en la red social Instagra.

Cruz Manuel Hernández Santiago, de 50 años, indicó a este diario el pasado domingo que salía de visitar a unos conocidos, quiso comprarle comida a la mamá, cuando entonces surgió la intervención.

“Estaba en Utuado ayer con mi mamá, viendo a una tía que está enferma, entonces de regreso me paro a ver la familia de Shirley (Rodríguez, relacionista), que se le murió el tío, y salí de regreso al pueblo para buscarle algo de comer a mi mamá, y como no conozco bien el pueblo, no me di cuenta de que estaba en contra del tránsito y me paró la Policía”, narró.

Manny Manuel fue autorizado el pasado mes para volver a manejar vehículos por estar cumpliendo con las condiciones que le impuso el tribunal bajo un programa de desvío luego que en diciembre del 2020 estuvo involucrado en dos accidentes automovilísticos por presuntamente conducir bajo estado de embriaguez. Así lo indicó el abogado Jaime Alcover al programa “Lo sé todo”, de Wapa.

“El tribunal ya me cedió el permiso para conducir. Tuve una cita en el tribunal para hablar sobre eso, porque estoy casi al cumplir los dos años de la probatoria y una de las condiciones que me dieron fue que podía volver a manejar”, indicó.

El “Rey de Corazones” admitió que la licencia estaba vencida desde el pasado 1 de diciembre. La Policía lo citó para presentar la licenciada renovada, aseguró.

“Se portaron muy chévere conmigo y todo, me entregaron la licencia y tal, y me fui a comer”, agregó el domingo el intérprete reiterando que “está todo bien”.