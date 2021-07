El cantante Manny Manuel podrá regresar a un hogar familiar luego que el juez Ricardo Marrero Guerrero, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, acogió la recomendación favorable que hizo la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) en Mayagüez.

De esa manera ”El Rey de Corazones” comenzará un nuevo tratamiento de rehabitalitación ambulatorio intensivo, y no internado en un centro de rehabiltación como ha estado hasta ahora en el pueblo de San Sebastián. Se informó que cumplirá con el tratamiento en el hogar de una hermana en Villalba, donde deberá estar las 24 horas del día, los siete días de la semana (lockdown), con excepción de las citas que tenga de ASSMCA para pruebas esporádicas, citas médicas, estudio o trabajo, con autorización previa.

Manny Manuel, entre otras limitaciones, no podrá manejar vehículos de motor -tendrá que entregar la licencia de conducir-, no consumir bebidas embriagantes ni ingerir sustancias controladas.

El cumplimiento cabal de este tratamiento o programa de desvío podría descartar el juicio en su fondo por los incidentes ocurridos en diciembre pasado, cuando Manny Manuel estuvo involucrado en dos accidentes automovilísticos por presuntamente conducir bajo estado de embriaguez. Igualmente el récord del intérprete de música tropical, representado por licenciado Jaime Alcover, quedaría completamente libre de violaciones de ley.

El cantante hizo alegación de culpabilidad por manejar en estado de embriaguez y por impactar un poste del tendido eléctrico.

Si, por el contrario, ocurre un incumplimiento, se expondría a una pena de cárcel, lo que fue reiterado por el juez. “Si viola las condiciones, sabe que tiene cárcel”, enfatizó Marrero Guerrero.

El programa será por un término de 24 meses, pero pudiera extenderse hasta tres años, indicó el fiscal Jaime Perea y Jorge Martínez.

“Me declaré culpable libre y voluntariamente. Esto es parte de los acuerdos y me da la oportunidad de estar en casa de mi familia, junto a mi madre, que es lo más que anhelo, aunque le tengo que agradecer mucho a Land of Freedom, porque la realidad es que allí dentro pude meditar, y pude hacer una introspección muy importante en mi vida, así que gracias a Joel Seda por todas sus atenciones y por toda su crudeza y el régimen que conlleva estar dentro de un hogar”, expresó el merenguero al salir de la sala.

Agregó que quiere acercarse más al Señor, leer mucho y próximamente retomará las grabaciones de temas.

“No es que me están pasando la mano, el juez tampoco está haciendo esto. Me están poniendo 24-7 dentro de mi casa, no puedo salir a ningún lado, sí (tengo) la oportunidad de estar con mi madre, disfrutármela, pero esto conlleva, lógicamente, una responsabilidad como persona y con el país, la cual voy a llevar a cabo. De no ser así, entonces, esto va a tener otras consecuencias”.