En una receta compuesta de plena y merengue, lo que se puede esperar es un banquete rítmico del que será muy difícil resistirse a cantarlo y a bailarlo.

Eso es básicamente el resultado que se deriva de la combinación que representa la primera colaboración del cantante Manny Manuel con la agrupación Plenavida, que dirige Mario Rosario. “Celebro a Jesús” es el título del tema que los une y cuya letra es realmente un festejo al sentido cristiano de la Navidad y a las tradiciones culturales que definen las navidades puertorriqueñas.

Es un tema alegre, movido y desde esa sabrosura rítmica, invita a reconocer a Jesús como el motivo que inspira la celebración.

PUBLICIDAD

Manny Manuel y Mario Rosario se conocieron durante una visita de Plenavida al programa de televisión “Vive tu nite”, que antes conducía el intérprete. Desde ese primer momento, dijo “El Rey de Corazones”, sintió una conexión y el deseo de trabajar en conjunto.

“Ha sido una familia, porque el grupo Plenavida se compone de los cuatro hijos de Mario, su esposa, y Mario como director, y al llegar a su estudio de grabación en su casa, me dieron una vibra muy espectacular. Mario es muy ameno, sabio, y me enganchó, me atraparon, y desde ese momento en adelante el proceso creativo ha sido muy tranquilo, muy en paz”, compartió el orocoveño sobre esta nueva grabación, cuyo vídeo -grabado en la finca Bee Happy- se puede ver en YouTube.

El director musical, por su parte, ya conocía del deseo de Manny Manuel de colaborar con su agrupación y, tras darse cuenta de la ausencia de los elementos que enmarcan la Navidad en Puerto Rico durante una visita a una tienda por departamento, decidió dedicarle una canción a resaltar esos valores cristianos y culturales.

“Me llevé eso en mi corazón y salió este tema y llamé a Manny que en me dijo, ‘Quiero ponerle la voz a esa canción’ y ahí empezó la historia”, detalló el músico, mayormente relacionado al género sacro.

“Celebro a Jesús” se presenta como el primero de varios proyectos que comienzan a vislumbrar en común, entre ellos, una producción íntegramente de boleros.

“Estamos preparando, considerando y coqueteando una producción de boleros, boleros inéditos que podamos traer a la actualidad en su sonido, pero con letras edificantes”.