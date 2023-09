Marc Anthony recibió este jueves al estrella 2,762 del Paseo de la Fama de Hollywood por su talento y galardonada trayectoria de más de 30 años en la música, el teatro y el cine.

El intérprete de “Preciosa”, quien se encuentra como finalista en los Premios Billboard 2023 -que se llevaran a cabo el jueves, 5 de octubre desde el estado de Florida-, llegó a la concurrida avenida de California en la que recibió este reconocimiento por su carrera artística.

El salsero llegó bien acompañado de Christian y Ryan, los hijos que comparte con la exreina de belleza boricua Dayanara Torres, su esposa Nadia Ferreira, y su amigo exfutbolista David Beckham, quien le dedicó unas emotivas palabras.

Por otro lado, la productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez, manifestó que el cantante de padres boricuas obtuvo este reconocimiento por ser uno de los exponentes de música tropical con máyores ventas de todos los tiempos, así como uno de los más influyentes.

“¡Gracias, mi gente!”, expresó Marco Antonio Muñiz, nombre del pila del cantante, en un “story” que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

El artista puertorriqueño estuvo acompañado por familiares, amigos y fanáticos durante la revelación de la estrella.

El artista comenzó en la industria del entretenimiento en 1991 como un cantante “freestyle” junto al productor Little Louie Vega. donde captaron la atención del público con el tema house “Ride with the Rhythm”.

Sin embargo, no fue hasta la llegada del productor de música latina Ralph Mercado, que el neoyorquino consiguió un contraco con RMM que lo lanzó a cantar salsa, consiguiendo un gran éxito con su primer sencillo ‘Hasta que te conocí’, tema original del “Divo de Juárez”, Juan Gabriel.

Hoy día, la megaestrella tiene 14 álbumes, incluyendo su lanzamiento más reciente ‘Pa ‘llá voy’, y tres álbumes recopilatorios.

En la próxima edición de los Premios Billboard, el cantante se encuentra nominado en la categoría de Artista Tropical del Año, Solista, en la que compite con otros colegas como Elvis Crespo, Luis Figueroa, Prince Royce y Romeo Santos.