El conductor mexicano Marco Antonio Regil dio a conocer la razón que lo llevó a terminar su relación con la presentadora puertorriqueña, Adamari López.

En el programa de YouTube “La entrevista con Yordi Rosado”, el presentador señaló que la culmación de la relación de tres meses con la actriz boricua no se debió a los celos, aunque sí reconocía sentir incomodidad cuando la veía besarse con el actor Eduardo Capetillo en la novela Camila, que salió al aire en 1998.

“Yo sabía que Adamari es una actriz súper profesional y no eran celos de que ‘hay algo’, pero no me gustaba porque esa era mi boquita y me la andan besando”, dijo sin filtros el también conferencista.

En el 2018, López dio a conocer que se separó de Regil por culpa de sus celos con el también actor René Strickler durante un segmento del programa matutino Un Nuevo Día, donde celebraron sus cuarenta años de carrera en la televisión pequeña.

Tanto López y Regil eran compañeros de trabajo en la producción de Telemundo.

“Yo fui muy práctico y yo dije: “Si yo fuera actor y a mí me tuvieran que aguantar de estar besuqueando, perdón, porque sé que esto se hace por razones profesionales… hacer escenas de amor y de cama, si yo tuviera que pedir que me aguantaran eso, pues sería justo que yo lo aguantara… Desde entonces aprendí mi lección y nunca salí con actrices”, añadió.

No obstante, Regil, con buen humor, también narró cómo se sintió obligado a cancelar la boda que tenía pautada con la exreina de belleza Silvia Salgado, y admitió que fue “lo mejor que nos sucedió” dado que reconoció que su relación con la beldad no era compatible.

Igualmente, el conductor habló por primera vez de su padre, quien sufría de alcoholismo y llevó a la separación de su madre por sufrir de violencia de género. También este se desahogó sobre lo difícil que se le hizo a su mamá enfrentar la enfermedad de Alzheimer.