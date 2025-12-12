¡Viene boda! La creadora de contenido Marena Sofía sorprendió a su fanaticada al revelar que se comprometió con su novio Pedro Díaz Casillas durante sus vacaciones en Hungría.

La puertorriqueña compartió la buena noticia con sus más de 450,000 seguidores de su cuenta oficial de Instagram a través de un carrusel de imágenes donde aparece su pareja pidiéndole la mano, así como ella luciendo su nuevvo anillo de compromiso.

"ME CASO CON EL AMOR DE MI VIDAAAAAAA, HAY BODAAAAA!!!! 💍😍🍾“, escribió la influencer en dicha publicación, que cuenta con más de 115,000 ”likes".

Diversas figuras del mundo del entretenimiento tomaron el tiempo para felicitar a Marena Sofía por su compromiso, así como varios de sus compañeros de “Super Chef Celebrities All Star”, competencia culinaria de Wapa TV donde quedó como primera finalista junto al comediante Keropi Sánchez.

"Felicidadesssssssss mamiiiiii ❤️❤️❤️ Dios siempre los colme de amor, unión y mucha paz! ❤️❤️❤️“, escribió la presentadora de ”Lo sé todo”, Catherine Paola Castro.

Mientras que la influencer dominicana Jess Judith se expresó sorprendida con el compromiso. "MARENA QUEEEEE???? AYYY DIO MIOOO", escribió la también YouTuber. “FELICIDADES A LOS DOSSSSS QUE INCREÍBLE😭😭😭😭“, expresó.