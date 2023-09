En un video colgado en su página de Facebook, la actriz y comediante Marian Pabón reveló que ha sido diagnosticada con cáncer de seno.

Con semblante optimista y la jovialidad que le caracteriza, Pabón adelantó que se preparara para comenzar su tratamiento y que quiso compartir la noticia con su público, del que espera su apoyo, oraciones y energías positivas.

“Hace tiempo que no me metía en las redes, ni enviaba un mensajito porque estoy pasando por un proceso un poquito difícil. Quiero compartirlo con ustedes, siempre comparto todos mis momentos bien alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que un poquito dura, pero voy adelante. Me encontraron dos quistecitos en el seno izquierdo que son positivos, que es cáncer, pero se cura. Lo primero que me dijeron, se cura. Así que estoy tranquila con eso”, dijo la veterana actriz.

Aunque no preciso cuando, Pabón adelantó que recibirá quimioterapias como parte de su tratamiento, razón por la que se cortó el cabello. “Probablemente pierda el pelo, por eso es que me lo volví a cortar. Me lo estaba dejando crecer. Me lo voy a volví a cortar bien cortito para irme acostumbrando y para que no sea tan drástico el cambio”.

Añadió que va “pa’ alante” y que espera el apoyo de su público “Quería compartir esto con ustedes. No es una situación fácil, obviamente, pero tengo el apoyo de toda mi familia, de todos mis seres queridos, de mis amistades y quería compartirlo con ustedes porque sé que puedo tener el apoyo de ustedes también”.

Aunque en un momento se puso emotiva, lo que atribuyó a los nervios por hablar públicamente de la situación, se mostró confiada en los médicos que le atienden y aseguró que continuará en los escenarios y la televisión. “Ay, Me pongo sentimental, pero es porque les estoy hablando. Tengo los mejores médicos que me están atendiendo. Yo voy pa’alante. así es que voy a estar pasando por eso. Pero con esto no quiere decir que yo voy a dejar de trabajar. Yo voy a seguir haciendo mi programa en “El Remix”(Canal 4), voy a seguir haciendo mis obras de teatro, voy a seguir haciendo mis shows privados y les comparto esto porque yo sé que ustedes me quieren mucho y sé que también puedo pedirles que oren por mí, que recen por mí, que le pidan a lo que ustedes creen, al Universo, a las energías, a todo lo bonito que sé que ustedes pueden brindarme, es bienvenido. Por último, la actriz aseguró que para marzo del próximo año, cuando cumplirá años, espera estar totalmente restablecida y quién sabe si hasta “con nuevas bubis”, bromeó. “No me rindo. Yo voy pa’ alante, voy a estar bien para marzo del año que viene, que es mi cumpleaños y ya van a haber pasado los seis meses. Voy a estar renovada y quién sabe si me ven con unas bubis nuevas. De repente “‘La Burbu” al lao mío, es una niña de tetas” concluyó, no sin antes manifestarle su amor al público que durante años la ha seguido y ha reído con sus personajes.