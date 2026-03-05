La actriz y modelo Mariana Vicente y el pelotero de Grandes Ligas Kike Hernández anunciaron esta noche que se convirtieron en padres por segunda vez.

La pareja compartió en redes sociales la noticia del nacimiento de su segundo hijo a finales de febrero, a quien bautizaron con el nombre de Santiago José.

“Una semana con nuestro SANTI. Tan enamorada de nuestra familia de cuatro”, escribió la exMiss Puerto Rico Universe en su cuenta de Instagram.

El pequeño de la familia nació el pasado 25 de febrero.

“02.25.26; El día que Penélope se convirtió en hermana mayor. #SantiagoJosé #LosAmoConTó”, escribió por su parte el deportista.

Kike y Mariana, quienes contrajeron nupcias en el 2018, ya eran padres de una niña, Penélope Isabel, nacida en enero de 2021.