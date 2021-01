La Miss Puerto Rico Universe 2010, Mariana Vicente y el pelotero boricua, Kike Hernández se convirtieron en padres tras el nacimiento de su primera hija la semana pasada.

La orgullosa madre compartió a través de Instagram unas hermosas imágenes de la pequeña Penélope Isabel que nació el pasado 15 de enero.

Vicente mencionó en su publicación que la pequeña pesó 9.6 libras.

“Cada vez que te miro veo a @kikehndez y siento amor puro. Un amor que me ha hecho pasar por tantas cosas y me ha acercado a mí misma. No puedo esperar para convertirme en tu mejor amiga”, escribió la exreina boricua en la publicación en la que compartió tres fotos.

PUBLICIDAD

En una de las instantáneas Vicente aparece con su bebé en brazos, en otra aparece con su sonriente y emocionado padre y en otra se ve a la pequeña agarrando con su manita uno de los dedos de su madre.

La pareja anunció en mayo del año pasado que esperaban a su primer bebé.

Vicente y Hernández se casaron en diciembre de 2018 en el Castillo San Cristóbal en el Viejo San Juan.