No solo en el plano personal y sentimental ha sufrido Maribel Guardia desde que comenzaron los problemas y desacuerdos con su exnuera Imelda Garza, madre de José Julián, único nieto de la actriz y cantante costarricense, sino que la situación también ha afectado físicamente a la artista. Así lo confirmó su esposo Marco Chacón.

La semana pasada trascendió que Guardia interpuso una denuncia contra la madre de su nieto con el fin de proteger al pequeño. En los documentos, que han sido publicados por varios medios de comunicación internacionales, Guardia afirma que el niño sufre de abandono y, además, que Imelda consume licor y se va de fiesta constantemente. También sugirió que podría existir la posibilidad de que Imelda consuma otras sustancias.

PUBLICIDAD

Después de una primera investigación del caso, las autoridades mexicanas a cargo decidieron que José Julián, de siete años y hijo de Julián Figueroa, hijo de Maribel, estuviera bajo el cuidado de la actriz durante 10 días mientras continúa el estudio de los hechos.

Aunque esta fue una buena noticia para Maribel, todo el proceso que ha vivido no solo esta semana, sino en los últimos meses, le ha pasado factura.

De acuerdo con el periódico El Universal de México, Chacón confesó que su esposa ha bajado 10 kilos (22 libras) desde que comenzaron los problemas. Agregó que ella lo está pasando muy mal porque está preocupada por el bienestar de su nieto.

Pero no solo eso ha afectado el estado físico de la actriz y cantante; sus molestias también han provocado que el insomnio que padece desde hace años se haya agudizado.

“La abuela está sufriendo, pensando que el niño no pueda estar bien, que no esté cuidado, que esté viendo cosas que no debe ver, entonces de eso se trata, de buscar que el niño esté bien”, expresó.

Por otro lado, la actriz publicó la semana pasada en sus redes sociales que no pretende una custodia permanente del menor, ya que considera que un niño siempre necesita la atención de una madre.

“Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), solo mientras se lleva a cabo la investigación”, publicó.

PUBLICIDAD

“No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades”, agregó entonces.

“De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo, su pérdida es irremediable y su ausencia permanente. Pero es mi obligación cuidar el interés y salud de mi nieto”.