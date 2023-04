Aunque se había mantenido en completo hermetismo, Maribel Guardia rompió el silencio tras la muerte de su único hijo, Julián Figueroa. Con un nudo en la garganta y el dolor dibujado en el rostro, la actriz agradeció el cariño que ha recibido de sus fans, amigos y los medios de comunicación en estos momentos tan duros.

Maribel Guardia, qué mensaje tan poderoso ante la muerte repentina de tu amado hijo Julián Figueroa. “le pido a todos que recen por mi hijo, le pido a Dios, a todos, que sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes” pic.twitter.com/MCaYYvxUb0 — javi (@javierperamz) April 12, 2023

La costarricense también explicó los motivos que tuvo para no abrir las puertas de su hogar y velar a su hijo solamente con la gente que lo conocía y que tanto lo amaba: “no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que anduviera de arriba para abajo”, dijo ante las cámaras y micrófonos que se encontraban a las afueras de su casa.

PUBLICIDAD

Reveló también que la decisión de cremar el cuerpo de su hijo la tomó en conjunto con su nuera, Imelda Garza, y con el único propósito de que su nieto no viera a su padre dentro de un féretro: “Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián. Yo sé que el duelo apenas está empezando, aún nos falta mucho camino por recorrer”, agregó.

La actriz no pudo contener el llanto al recordar al joven, a quien describió como “el niño de mis ojos”: “Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Tenía tanto por recorrer, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, tocaba el piano, montaba a caballo, tocaba la guitarra, pero así fue”.

El consuelo que, dice, le dejó su hijo tras su partida es la compañía de Imelda y por supuesto su pequeño nito Julián, a quien dedicará su vida: “Me dejó a esta niña tan linda y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante”, expresó.

Por último, la actriz de “Corona de lágrimas” pidió al público que rezaran por el descanso eterno de su hijo y porque Dios le conceda pronta resignación: “Recen mucho por mi hijo y recen mucho por nosotros para que podamos tener valor y ruego a Dios para que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo”, finalizó.

Julián, de 27 años, perdió la vida el pasado domingo 9 de abril a consecuencia de un paro cardiaco fulminante. El joven fue encontrado sin vida en la habitación de su casa al sur de la CDMX.