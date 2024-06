Cabo Rojo - Maripily ondeó en la tarde del jueves la bandera LGBTQ+ tras ser coronada como la reina de esa comunidad como parte de los actos de apertura del tradicional festival Orgullo Boquerón, que se extenderá hasta el domingo.

El “Huracán boricua” se presentó en la tarima de la plaza, ubicada en el poblado de Boquerón, y enseguida alborotó al público que aguardaba por verla, saludarla, tomarle fotos y videos con los celulares y gritarle algunas de las frases que popularizó durante su participación en “La casa de los famosos”, como el ya esperado: “¡Voto perdido!”.

“Me encnata ver a una comunidad unida”, dijo tras ser recibida y presentada por el activista Pedro Julio Serrano.

PUBLICIDAD

El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovich, y la vicealcaldesa Ivette Rodríguez Torres, se unieron al reconocimiento a la modelo y empresaria con la entrega de una proclama.

Para Maripily este fue su primer reinado y ella no pudo estar más feliz, pues en su núcleo de familiares y amistades tiene miembros de esta comunidad.

Nunca he tenido una corona, pero me enorgullece tener la corona de esta comunidad” - Maripily, reina de Orgullo Boquerón 2024

“Estoy supercontenta porque la mayor parte de mi equipo de trabajo es de la comunidad. Tengo un hermano que es de la comunidad, tengo familia que también es de la comunidad y me llena de orgullo porque disfruto mucho a esta comunidad”, expresó la ganadora de la cuarta edición de “La casa de los famosos” al bajarse del helicóptero de Benítez Aviation que la trasladó de San Juan a Cabo Rojo.

( Vanessa Serra Díaz )

“El que me estén apoyando me llena de orgullo porque hay que darles la oportunidad a otras personas también, no importa lo que crean, lo que hagan, lo que quieran. Todo el mundo tiene derecho a vivir libre y como mejor se sientan y sin vergüenza a nada”, subrayó.

Maripily recibió agradecida su corona y cinta de reina

Tras el aterrizaje en un parque de pelota se acercó a unos vecinos del área que aguardaban con los celulares en mano a la expectativa de ver quién se bajaría del helicóptero.

“¡Los amor!”, les gritó la ponceña, que para la ocasión escogió un sexy conjunto de mahón con detalles en piedras.

“Detrás de una mujer así de perra como yo tiene que haber uno de la comunidad detrás de mí para que me ponga más perra de lo que soy”, afirmó riendo a carcajadas.

PUBLICIDAD

La modelo y empresaria dijo sentirse cansada debido a los múltiples compromisos que ha tenido desde que ganó la competencia de Telemundo. Aun así no se detiene en agradecimiento al público en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países latinoamericanos que la respaldaron.

“Estoy supercansada pero no quiero descansar. Va a haber tiempo demás para descansar”, puntualizó.

Maripily sería honrada en la noche de este jueves en el municipio de Aguadilla y desde allí viajará mañana, viernes, a Nueva York para asistir a una gala. Luego estará el sábado en una actividad de los Premios Billboard y regresará el domingo a Nueva York para ser parte de la Parada Puertorriqueña de Nueva York.